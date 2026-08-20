Encuentran sin vida a 5 jóvenes dentro de casa en Oaxaca; habían ido a trabajar

Cinco jóvenes que habían viajado a la sierra de Oaxaca fueron encontrados muertos después de que encendieron un generador de electricidad en el interior de una casa en la comunidad de San Francisco Cajonos.

Qué pasó en San Francisco Cajonos, Oaxaca

El grupo de jóvenes había viajado hace dos semanas con el fin de realizar trabajos de fumigación en la comunidad.

Sin embargo, poco antes de regresar a sus lugares de origen, el grupo de jóvenes fue encontrado sin vida la tarde del domingo 16 de agosto de 2026. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el Instituto de Servicios Periciales determinó que la causa de muerte de los cinco jóvenes fue por inhalación de bióxido de carbono.

Fiscalía confirma causa de muerte de los cinco jóvenes

“El análisis de la escena y las pruebas periciales establecieron que al interior de la habitación donde pernoctaban las víctimas se introdujo y mantuvo en funcionamiento un generador de energía eléctrica portátil a base de combustible”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Las autoridades destacaron que la falta de ventilación adecuada generó una alta concentración de gases tóxicos, lo que causó la intoxicación y fallecimiento de los jóvenes que ahí dormían.

🔴 SAN ANDRÉS EL ALTO ESTÁ DE LUTO POR FALLECIMIENTO DE 5 JÓVENES



En redes sociales circulan imágenes de jóvenes originarios de San Andrés El Alto, Zimatlán, acompañadas de mensajes de condolencias y muestras de solidaridad hacia sus familias.



Hasta el momento, no existe… pic.twitter.com/ktxJekxbVD — GPSnoticias Oaxaca (@GPS_noticias) August 19, 2026

Donaldo, de 23 años, Margarito, de 25 años, Martín, de 18 años, Ramón, de 20 años y Raymundo, de 23 años, son los jóvenes que fallecieron, originarios de San Andrés del Alto, perteneciente al municipio de San Antonino el Alto Zimatlán.

