Mueren 82 pacientes con Covid-19 en incendio de hospital en Irak

Al menos 82 personas murieron y otras 110 resultaron heridas en un incendio ocurrido en un hospital que atendía pacientes con Covid-19 en Bagdad, Irak, un hecho que ya provocó movilizaciones y enojo de parte de los habitantes.

De acuerdo con autoridades, el fuego se originó por tanques de oxígeno que estaban resguardados sin acatar las recomendaciones para el almacenamiento de este tipo de dispositivos, en el hospital Ibn al-Khatib, de la capital iraquí.

Mustafa Al Kazimi, primer ministro de Irak, decretó tres días de duelo nacional, además de que confirmó que ya hay una investigación en curso y que quiere que los resultados sean publicados durante las próximas 24 horas.

Al Kazimi también suspendió de sus funciones al jefe de salud del sector oriental de Bagdad, además del director del hospital y los respectivos jefes de seguridad y mantenimiento técnico. Todos ellos están siendo interrogados y no serán liberados hasta que se determine su culpabilidad o inocencia.

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🇮🇶 Irak : au moins 82 morts et 110 blessés à Bagdad dans l'incendie d'un hôpital dédié au Covid (ministère de l'Intérieur).pic.twitter.com/GGOrvL9iZi — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 25, 2021

Una explosión acabó con el hospital

Medios locales señalan que el mayor número de víctimas fatales perdió la vida por una explosión originada en los tanques de oxígeno, lo que provocó que las llamas se expandieran con rapidez y que personal médico y pacientes no pudieran evacuar.

Conforme han pasado las horas, rescatistas y autoridades médicas han ido ampliando el número de fallecidos. En una primera instancia se informó sobre 23 muertos, luego otro reporte elevó la cifra a 53 y la actualización más reciente apunta a que fueron 82 fallecidos.

Luego de que se difundiera la trágica noticia, los ciudadanos iraquíes salieron a protestar en contra el ministro de salud del país, Mohamed Jaber, además de que en Twitter y redes sociales se volvió viral el hashtag #RenunciaMinistro. Por ahora, el ministro fue suspendido de su cargo.

La tragedia en Irak llegó a tan solo dos días de que en India se reportara la muerte de 13 pacientes con Covid-19 tras un incendio en un hospital del estado de Maharashtra. Apenas la semana pasada, otros 12 pacientes perdieron la vida en el mismo estado luego de que se produjera una falla eléctrica que detuvo el funcionamiento de los ventiladores a los que estaban conectados.

FLASH 🇮🇶



Un incendie dans l'hôpital Ibn al-Khatib de Bagdad (#Irak) a tué 82 personnes dont des personnes sous respirateur luttant contre la #COVID19.pic.twitter.com/yEFObkBy2w — Kassaman Times (@KassamanTimes) April 25, 2021

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