VIDEO: ¡El Gas! Reunión virtual entre FRENAAA y Kumamoto se viraliza

El viernes pasado se dio a conocer que el candidato a la alcaldía de Zapopan, Jalisco, Pedro Kumamoto fue invitado a un foro del Frente Nacional Anti AMLOm mejor conocido como FRENAAA, bajo el nombre de denominado “Conociendo a quienes quieren representarnos”.

Pedro Kumamoto, quien es el candidato por el partido Futuro conversó con durante el foro del Frente para presentarse y contar su trayectoria en la política. lo anterior pese a la ola de críticas que generó entre los internautas y el mismo cuestionamiento de su partido.

Al ser cuestionado sobre por qué no se une a otros partidos para hacer un frente más grande para ganar la mayoría de la Cámara Diputados a Morena, o por qué no habla de quitarle mayoría al presidente, Kumamoto respondió que su partido buscan combatir la corrupción del pasado, no de un solo de lo que se hace en un partido, Morena, sino de todos.

Kumamoto aseguró que no iba al foro a “pedir votos”, sino a entablar un diálogo con ellos pese a que no comparte su agenda política con el FRENAAA, dicho por los mismos integrantes del Frente.

De acuerdo con el representante de FRENAAA en Jalisco, la convocatoria para conocer a los candidatos es un tema propuesto solo por ellos e independiente de su líder, Gilberto Lozano. Foro al que también fueron invitados otros candidatos del partido Movimiento Ciudadano.

“Quiero aclarar eso para que no crean que Gilberto Lozano es el manda más, si es nuestro fundador, pero no tenemos línea”, dijo el líder estatal.

“El gaaas...!” Se desconcentra Kumamoto

Aunque su participacion generó controversia, pues muchas personas consideran a Kumamoto como progresista, fue un detalle el que se hizo viral entre los tuiteros, quienes no pierden detalle de lo que pasa en redes sociales.

Se trata del momento en el que intercambiaban puntos de vista los participantes y tocaba el turno a Pedro Kumamoto quien perdió al concentración al escuchar el ruido ambiental de alguno de sus interlocutores.

“El gaaaas”, se escuchó en varias ocasiones, el tradicional grito del hombre que vente gas.

Kumamoto soltó una discreta sonrisa y señaló que alguien tenía activado su sonido y de inmediato se deslindó:

"¿Quién tiene el sonido...? Pero no fui yo...”, comentó, mientras los demás integrantes de FRENAAA parecen no percatarse del sonido y mantienen seriedad ante la exposición del candidato.

