Dos trabajadores mueren tras derrumbe en la mina de Loreto en Pachuca, Hidalgo

Dos trabajadores perdieron la vida la tarde de este lunes al interior de la mina de Loreto, en Pachuca, Hidalgo, de acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La información preliminar señala que los mineros quedaron atrapados por el material que descargaban dos tolvas. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

#Hidalgo #ALMOMENTO 🚨dos trabajadores perdieron la vida esta tarde, al interior de la #mina de #loreto en #Pachuca, de acuerdo con los primeros reportes de @SSP_Hidalgo los #mineros quedaron atrapados en el material que descargaban dos tolvas. @AztecaNoticias @Azteca_Hidalgo @adnnoticiasmx — Leonardo Herrera (@herreleo) October 19, 2026

¿Qué se sabe del accidente minero en Hidalgo?

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de la mina de Loreto. Las autoridades estatales reportaron el fallecimiento de los dos trabajadores, mientras se espera que se conozca más información sobre las circunstancias del hecho.

El caso continúa en desarrollo, por lo que todavía no hay detalles confirmados sobre las identidades de las víctimas ni sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente.