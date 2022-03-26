Colombia investiga muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Taylor Hawkins, baterista del grupo de rock Foo Fighters apareció sin vida en la habitación de un hotel de Bogotá, Colombia, por lo que autoridades de ese país iniciaron las investigaciones para esclarecer su muerte.

Una fuente de la Fiscalía General de Colombia, citada por Reuters, explicó que hasta el momento no tienen “ninguna información disponible para divulgar, cuando avance la investigación se hará”.

En su cuenta oficial de Twitter, Foo Fighters confirmó la muerte de Taylor Hawkins, que dejó “devastada” a la agrupación estadounidense, por tratarse de un hecho “trágico e inesperado”.

Su espíritu musical y su risa contagiosa seguirán vivas con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus niños y su familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil.

Foo Fighters llegó a Colombia para participar en el Festival Estéreo Picnic en las afueras de Bogotá, su presentación, prevista para este viernes en la noche, se canceló al igual que una gira programada por varios países de América Latina.

Autoridades ya indagan de qué murió Taylor Hawkins

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá explicó que la muerte del baterista ocurrió en la localidad de Chapinero, luego de que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibiera el reporte sobre un paciente con dolor en el pecho en un hotel.

Señaló, en un comunicado, que una profesional de salud realizó maniobras de reanimación, pero no hubo respuesta y el paciente, Taylor Hawkins, se declaró fallecido.

#ATENCIÓN



Con respecto al fallecimiento del músico estadounidense Taylor Hawkins en la localidad de Chapinero, que se produjo este viernes 25 de marzo en horas de la noche, informamos: pic.twitter.com/hdOJgGCxDi — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 26, 2022

Posteriormente, las autoridades levantaron el cadáver y comenzaron con las indagaciones correspondientes, para esclarecer las causas de la muerte del músico de 50 años.

La dependencia lamentó el fallecimiento de Taylor Hawkins, a quien describió como un “talentoso músico y baterista, ampliamente reconocido a nivel internacional por su obra”.

Claudia López Hernández, alcaldesa de Bogotá, aseguró que tras la muerte del baterista, el mundo de la música está de luto. Además, envió condolencias a la familia y amigos de quien fuera integrante de Foo Fighters.

El mundo de la música y Bogotá están de luto por el fallecimiento del gran Taylor Hawkins.



A su familia y amigos, a Foo Fighters y a todos sus seguidores nuestro abrazo y condolencias. https://t.co/9xjUVBgoML pic.twitter.com/ryGNO3SUXu — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 26, 2022

La agrupación se fundó en 1994 por Dave Grohl, baterista de la banda grunge Nirvana, tras la muerte de su vocalista, Kurt Cobain.

La banda, que incluye al bajista Nate Mendel y a los guitarristas Chris Shiflett y Pat Smear, ha lanzado 10 álbumes de estudio encabezados por sencillos como “Everlong”, “Times Like These” y “Learn To Fly”.

Foo Fighters ha ganado 12 premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll el año pasado.

