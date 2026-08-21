Muertes por altas temperaturas en México sube a 99; esta es a lista de estados afectados por ola de calor

Las altas temperaturas mantienen en alerta a distintas regiones de México. Estas son las entidades que concentran más afectaciones y lo que debes considerar ante el calor extremo. En México se reportan 99 muertes por ola de calor.

El fuerte calor continúan afectando a distintas regiones de México. En la última semana, las muertes relacionadas con el calor aumentaron de 75 a 99, mientras que los casos de enfermedades asociadas a las temperaturas ya suman mil 954.

La mayoría de las defunciones corresponden a golpes de calor con una mayor concentración en Baja California y Sonora.

Entre los padecimientos registrados también se encuentran casos de deshidratación, por lo que las autoridades mantienen el llamado a tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Estados afectados por onda de calor

De acuerdo con la Conagua, la onda de calor prevalece en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con afectaciones en distintas zonas de estas entidades:

El panorama se suma a las afectaciones registradas en otras entidades del país, donde las altas temperaturas han provocado enfermedades relacionadas con el calor.

¿Qué enfermedades están relacionadas con las altas temperaturas?

De los mil 854 casos reportados, los principales padecimientos son el golpe de calor y la deshidratación. Las temperaturas elevadas pueden representar un riesgo mayor cuando una persona permanece durante periodos prolongados bajo el sol o no mantiene una buena hidratación.

Por eso es importante que durante los días con mayor calor se recomiende mantenerse bien hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura y mantener en vigilancia a niños y adultos mayores para evitar golpes de calor.

¿Qué síntomas provoca un golpe de calor?

Las autoridades sanitarias recomiendan estar atentos a los síntomas que provoca un golpe de calor. Algunas señales de alerta son:



Mareo

Dolor de cabeza

Náuseas

Sudor excesivo o ausencia de sudor

Piel caliente y seca

Confusión

Desmayos

Si presentas algunos de los síntomas, es importante buscar sombra y acudir de inmediato al médico. Para evitar un golpe de calor, los especialistas recomiendan: Tomar suficiente agua, evitar exponerse al sol, usar ropa ligera, utilizar protector solar y consumir alimentos frescos.

