Golpe de calor en bebés: señales de alerta y cómo protegerlos del calor extremo

Las altas temperaturas pueden representar un riesgo serio para los bebés, ya que su cuerpo aún no regula el calor de la misma manera que un adulto. El golpe de calor es una condición que puede aparecer rápidamente y poner en peligro su salud si no se detecta a tiempo.

Es fundamental que madres, padres y cuidadores conozcan las señales de alerta, así como las medidas básicas para prevenirlo y mantener a los más pequeños protegidos durante la temporada de calor.

¿Cómo se si mi bebé sufre de golpe de calor?

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y la UNAM, puedes identificar un golpe de calor en un bebé si presenta varios de estos signos de alerta:



Piel muy caliente, roja y seca (a veces deja de sudar)

Fiebre alta, generalmente por arriba de 39 o incluso 40 °C

Llanto inconsolable, irritabilidad o decaimiento extremo (equivalente a confusión en adultos)

Respiración rápida o dificultad para respirar

Pulso acelerado

Náuseas o vómito

Somnolencia, mareo o incluso pérdida de conciencia

🚼 ¡Protege a los bebés de los #GolpesDeCalor!



Recuerda que el cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto. Para prevenir riesgos en días calurosos, ventila el interior del vehículo y haz paradas de descanso en áreas con sombra.… pic.twitter.com/YHiXuMKiA3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 30, 2026

En términos simples, la UNAM explica que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo ya no puede regular su temperatura y esta supera los 40 °C, lo que puede afectar órganos y volverse una emergencia médica.

Importante: en bebés, los síntomas pueden aparecer rápido y ser más difíciles de notar, por lo que cualquier cambio brusco en su comportamiento junto con calor corporal elevado debe tomarse en serio.

¿Por qué hace tanto calor en la CDMX?

El calor intenso en la Ciudad de México (CDMX) no es casualidad, sino el resultado de varios factores que se combinan: por un lado, las ondas de calor son cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático, lo que eleva las temperaturas por más tiempo.

Además, el fenómeno de “isla de calor” urbana provoca que el asfalto, el concreto y la falta de áreas verdes acumulen y liberen calor constantemente; a esto se suma la contaminación y el tráfico, que generan una capa que atrapa el calor en la atmósfera.

#Salud | Tristemente te informamos que el sudor en realidad NO tiene olor 👃

¿Cuáles su función?, ¿De dónde proviene?,¿Cuánto es sano? ¿Tiene relación con las feromonas? 🥵💦

En nuestro portal te contamos todo: https://t.co/iubgG9t6nm pic.twitter.com/WO6s6whvN8 — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) April 30, 2026

También influye la temporada seca, previa a las lluvias, cuando hay menos nubes y el sol impacta con mayor fuerza; y finalmente, la pérdida de zonas arboladas reduce la capacidad natural de enfriar el ambiente, haciendo que las temperaturas se sientan aún más altas y prolongadas.