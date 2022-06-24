Mujer es violada, torturada y mutilada por su roomie en California

Una mujer de 22 años de edad fue secuestrada durante seis meses por su roomie, durante ese tiempo, el hombre, identificado como Peter Anthony McGuire, de 59 años, violó, torturó y mutiló a su compañera de vivienda en California, Estados Unidos.

La policía de California detuvo al roomie luego de que la mujer logró escapar y denunció los abusos que el sujeto cometió en su contra. El hombre enfrenta cargos por secuestro, tortura y violación.

Además, la Fiscalía del condado de San Bernardino presentó cinco acusaciones especiales contra el roomie por infligir lesiones corporales graves, administrar una sustancia controlada durante la comisión de un delito sexual e infligir lesiones corporales graves durante un delito sexual.

|Policia de Chino Hills

Mujer es secuestrada por su roomie

De acuerdo con la policía de California, la mujer fue roomie de su agresor por unos meses, sin embargo, la chica habló con él para dejar la casa que compartían, pero el hombre no se lo permitió y la retuvo a la fuerza.

Después de varios meses, la mujer logró escapar y se contactó con la policía. La víctima explicó a los agentes que estuvo secuestrada por Peter McGuire y durante ese tiempo fue violada, torturada y mutilada. La policía indicó que la mujer presentaba lesiones consistentes con las que denunció.

Por lo que solicitaron una orden de cateo en la casa de Peter McGuire, donde vivió con su roomie, sin embargo, cuando llegaron el hombre ya había huido, pero en la vivienda hallaron pruebas de sus crímenes y solicitaron una orden de búsqueda y captura.

Dos días después, el personal de la División de Ejecución Especializada (SWAT) lo localizó en una residencia en la ciudad de Placentia, por lo que acudieron al lugar para ejecutar una orden de arresto, pero el roomie se atrincheró por un par de horas.

Finalmente, el hombre se rindió y fue detenido, posteriormente fue trasladado al Centro de Detención de West Valley por secuestro, tortura, violación y asalto con un arma mortal.

