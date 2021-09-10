Surfista que mató a sus hijos en Rosarito enfrentaría pena de muerte

Matthew Tlaylor, el surfista detenido por presuntamente asesinar a sus dos hijos, de tres y un año de edad, en Rosarito, Baja California, podría alcanzar la pena de muerte en California, por las agravantes que se han añadido al caso.

La Fiscalía de California solicitará la pena de muerte para el surfista de 40 años que asesinó a sus hijos en playas de Rosarito, Baja California, en México.

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El miércoles, la Corte Federal de Estados Unidos presentó nuevos cargos federales contra el surfista que elevarían la condena a la pena de muerte.

El fiscal general Randy Grossman declaró a los medios: “El Departamento de Justicia está decidido a lograr justicia para estas víctimas y sus seres queridos”.

¿De qué cargos acusan al surfista Matthew Taylor?

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, los cargos que se le añadieron al surfista fue el del delito de asesinato en primer cargo en contra de ciudadanos estadounidenses, cuya condena podría ser la pena de muerte.

Será el fiscal Randy Grossman el que determine si el surfista tendrá pena de muerte.

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El 9 de agosto pasado un campesino encontró los cuerpos de dos niños cerca del rancho El Descanso en Rosarito, que más tarde se sabría que eran los hijos del surfista.

Taylor trató de cruzar la frontera de Estados Unidos el 10 de agosto, pero la policía fronteriza lo arrestó, aunque su esposa lo reportó como desaparecido junto con sus hijos.

Primeros reportes de la investigación indicaron que el surfista asesinó a sus hijos. En la entrevista que mantuvo con agentes del FBI el surfista indicó que lo iluminó QAnon, un movimiento que atrae a seguidores de la derecha que afirma que los pedófilos controlan el país y conspiran contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También les mencionó que recibía señales que le indican la necesidad de asesinar a los niños para salvar al mundo de los monstruos, incluso dijo que su espera tenía el ADN de una serpiente y que pudo transmitirlo a sus hijos.

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