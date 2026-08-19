Emergencia en la Cuauhtémoc: Mujer se intoxica con varios medicamentos en la colonia Algarín; fue valorada por paramédicos

En las primeras horas de este 19 de agosto 2026 se reportó la intoxicación de una mujer de entre 26 y 27 años de edad, tras haber ingerido diferentes tipos de medicamentos, situación que alertó a familiares y vecinos de la colonia Algarín, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Al ver a la joven afectada rápidamente llamaron al número de emergencia 911 para solicitar el apoyo de asistencia médica.

Servicios de emergencia atienden a mujer intoxicada en la Cuauhtémoc

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) llegaron rápidamente al logar de los hechos, después arribó el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas para poder atender a la mujer intoxicada.

Por el momento, las autoridades no han dado más detalles de cómo fue encontrada la joven; tampoco se ha revelado la razón por la que decidió ingerir tantos medicamentos. Afortunadamente la mujer se encuentra estable.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer intoxicada en la colonia Algarín?

Después de revisar a la mujer de 26 y 27 años de edad, los servicios de emergencia únicamente dejaron indicaciones médicas, por lo que no hubo necesidad de ser trasladada de emergencia a un hospital cercano a la zona.

A pesar de que la situación no escaló a mayores, la movilización de equipos de emergencia continúa en la colonia Algarín, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué hacer en caso de una persona intoxicada por pastillas?

¡Atención, capitalinos! En caso de encontrar a una persona intoxicada tras haber ingerido pastillas, lo primero que debes hacer es llamar al número de emergencias de la CDMX, posteriormente puedes seguir estas recomendaciones:



No dejes sola a la persona.

Evita provocarle el vómito.

No des remedios caseros ni líquidos.

Guarda los frascos o restos de las pastillas que ingirió para proporcionarlas al personal médico una vez que arribe al lugar.

Recuerda que la información es de carácter general y no sustituye la atención médica profesional; ante una emergencia, contacte de inmediato a los servicios de emergencia.