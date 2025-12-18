¿Tienes multas por consumo de agua en Tijuana? Así puedes obtener 100 por ciento de descuento

Las Multas de Agua en Tijuana se han convertido en una preocupación constante para miles de hogares y negocios; recibos acumulados, recargos crecientes y la duda de cómo ponerse al corriente sin afectar el bolsillo. En este contexto, autoridades estatales mantienen activo un decreto especial para este diciembre de 2025 que permite regularizar adeudos por Agua en Tijuana con descuentos históricos en multas.

El beneficio aplica para usuarios domésticos, comerciales e industriales con Multas por Agua en Tijuana, siempre que el adeudo corresponda al consumo del servicio; la vigencia del programa se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que todavía hay margen para actuar con calma, comparar opciones y elegir el esquema que más convenga.

Multas de Agua en Tijuana: cómo obtener hasta 100 por ciento de descuento

El decreto de condonación permite eliminar Multas y recargos por Agua en Tijuana bajo dos modalidades claras y accesibles. Quienes puedan realizar el pago de contado pueden acceder a un 100 por ciento de descuento en Multas, lo que significa liquidar el adeudo sin cargos adicionales; esta opción es ideal para quienes buscan cerrar el año sin pendientes.

Para quienes prefieren un ajuste gradual, existe la alternativa de convenio; en este esquema, las Multas de Agua en Tijuana se eliminan al 100 por ciento y los recargos se reducen en un 75 por ciento, permitiendo regularizar el servicio sin un impacto fuerte en el ingreso mensual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡POR NO PAGAR EL AGUA! COLOCAN SELLOS DE RESTRICCIÓN EN TRES HOSPITALES PÚBLICOS DE TOLUCA, EDOMEX; CLÍNICAS AFECTADAS

Agua en Tijuana: dónde acudir y qué debes considerar para pagar multas

Las personas con Multas por Agua en Tijuana pueden acudir directamente a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de su municipio para conocer el monto actualizado, confirmar si aplica el beneficio y elegir la mejor forma de pago; también es posible recibir orientación telefónica para evitar filas innecesarias, en el caso de Tijuana es: 664 622 6000,

Es importante llevar identificación y número de cuenta; en caso de convenio, se explican plazos y condiciones con claridad. Autoridades reiteran que el objetivo del programa es garantizar el acceso al Agua en Tijuana, reducir multas, evitar cortes y facilitar el cumplimiento responsable del servicio.

Si tienes multas de Agua en Tijuana, este decreto representa una ventana única para ponerte al día, proteger tu economía y asegurar el suministro sin contratiempos.