Vivir sin agua

Notas
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Megacorte de agua en Jalisco: Días, horarios y lista de 130 colonias sin suministro
Megacorte de agua en Jalisco dejará sin suministro a más de 130 colonias de Puerto Vallarta desde el miércoles 12 de agosto; conoce horarios y cuándo volverá.
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¡Se quedan sin agua por 72 horas! Anuncian severo corte en el Edomex; fechas y colonias afectadas
Un corte de agua afectará durante 72 horas a varias colonias de Nezahualcóyotl, Edomex, desde el 5 de agosto; consulta zonas afectadas, fechas y horarios.
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Tras afectaciones por agua contaminada, aprueban descuentos al recibo en Jalisco
Conoce los detalles del descuento del 80% en el recibo del SIAPA en Guadalajara, colonias participantes tras la crisis por el agua contaminada en meses recientes.
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Anuncian corte de agua en esta localidad de Querétaro; ¿cuándo restablecerán el servicio?
La JAPAM informa sobre un corte de agua este 21 de julio en San Juan del Río, Querétaro. Consulta aquí las calles afectadas y el horario del servicio.
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El Cutzamala se aleja del "Día Cero" y supera el 71% de llenado durante esta temporada de lluvias
En comparación con los últimos años, el Sistema Cutzamala registró uno de sus niveles más altos para esta temporada de lluvias y en lo que va de julio 2026.
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Construyen casa con forma de cajas apiladas que filtra el agua de lluvia y es a prueba de inundaciones; la tecnología que la hace resistente
Descubre cómo funciona la casa con forma de cajas apiladas que filtra la lluvia y utiliza tecnología para resistir inundaciones y aprovechar mejor el agua.