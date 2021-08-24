Mundo de la música reacciona ante muerte de Charlie Watts

Admiradores de todo el mundo, además de algunas estrellas de rock, reaccionaron a la muerte de Charlie Watts, reconocido como uno de los hombres más tranquilos del rock durante sus casi 60 años como baterista de los Rolling Stones.

El mundo de la música reacciona ante muerte de baterista de los Rolling Stones

Ringo Starr:

"Dios bendiga a Charlie Watts, vamos a extrañarte, hombre,paz y amor a tu familia, Ringo".

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

En un breve video, Paul Mccartney expresó sus condolencias para los Rolling Stones y agregó que Charlie Watts fue un baterista fantástico.

Paul Mccartney:

"Sabía que estaba enfermo pero no sabía que estaba tan enfermo"... "Condolencias para los Stones. Es un golpe enorme para ellos porque Charlie era una roca y un baterista fantástico, firme como una roca".

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

En su cuenta oficial en twitter, Elton John también ofreció el pésame a los Rolling y a la familia del "extinto" Charlie Watts.

Elton John:

"Un día muy triste. Charlie Watts era el baterista definitivo. El hombre más elegante y una compañía tanbrillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, a The Rolling Stones".

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

El músico, compositor y productor estadunidense Brian Wilson, también reaccionó ante el deceso de Charlie Watts.

Brian Wilson:

"Estoy conmocionado de enterarme sobre lo de Charlie Watts. No sé qué decir, me siento terrible por la familia de Charlie. Charlie era un baterista genial y me encantaba la música de los Stones, hicieron grandes discos. Amor & Consuelo".

I’m just shocked to hear about Charlie Watts. I don’t know what to say, I feel terrible for Charlie’s family. Charlie was a great drummer and I loved the Stones music, they made great records. Love & Mercy. pic.twitter.com/C4q2zXvVKo — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) August 24, 2021

La banda de música pop británica Duran Duran, también se expresó en twitter sobre la muerte de Charlie Watts, de quien resaltaron su estilo simple.

So saddened to hear about the passing of Charlie Watts . An absolute inspiration to a legion of drummers since the 1960’s. A man of grace , style , dignity and composure . pic.twitter.com/Nu4msDShAF — Duran Duran (@duranduran) August 24, 2021

Duran Duran:

"Muy triste escuchar sobre la muerte de Charlie Watts. Una inspiración absoluta para una legión de bateristas desde la década de 1960. Un hombre con elegancia, estilo, dignidad y compostura".

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El músico, productor musical, compositor, arreglista y guitarrista estadunidense, Nile Rodgers también publicó en twitter su reacción sobre el deceso de quien calificara como "hermano".

Nile Rodgers:

"Descansa en Poder #CharlieWatts QEPD. Eres un hermano tranquilo. Gracias por toda la buena música".

Rest In Power #CharlieWatts RIP. You are a smooth brother. Thanks for all the great music. pic.twitter.com/ePlXpiiqNc — Nile Rodgers (@nilerodgers) August 24, 2021

The Rolling Stones anuncia en Instagram la muerte de Charlie Watts

A través de un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de The Rolling Stones, se informó sobre la triste noticia:

"Es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie Watts. Murió pacíficamente en un hospital en Londres hoy rodeado por su familia. Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo y también un miembro de The Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación".