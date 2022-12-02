Beatriz Gutiérrez Müller celebra 4 años de gobierno con muñeco de AMLO

Este 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió cuatro años en el gobierno de la República y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, compartió la imagen de un muñeco de AMLO, que desató simpatía entre sus seguidores.

A través de redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller escribió: “4 años de profundas transformaciones en México. ¡Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador!”, seguida de una foto en el que se aprecia al muñeco de AMLO.

La figura viste un traje gris y la Banda Presidencial, además de un documento entre las hojas en blanco, que es el discurso que López Obrador ofreció el 1 de diciembre, aunque también es usual ver al mandatario con hojas así cuando rinde un informe o en las conferencias de prensa que ofrece por la mañana.

Además de su vestimenta y la Banda Presidencial, en el muñeco de AMLO destaca el cabello cano del mandatario, además de las líneas de expresión en los ojos y frente.

Simpatizantes buscan muñeco de AMLO

Seguidores de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller expresaron en su publicación en redes sociales su deseo de tener un muñeco de AMLO, aunque la escritora no respondió, esta figura del mandatario ya se había planteado desde que inició su gobierno con algunas variaciones al que Müller adquirió para celebrar los cuatro años de gobierno.

Incluso, uno de sus seguidores compartió la foto del muñeco de AMLO en el que se observa con la misma vestimenta y posición que el presentado por Beatriz Gutiérrez Müller.

Un Funko de AMLO 😮

Toma mi dinero 💳💰💵 pic.twitter.com/WoU6K4SgMr — Carlos Sanchez Nieto (@csancheznieto) March 27, 2020

En 2021, en algunas páginas de ventas por internet el muñeco de AMLO se ofertaba hasta en 900 pesos, aunque actualmente no existen resultados sobre dónde adquirir uno.