Murió el arzobispo Desmond Tutu, símbolo de lucha contra el apartheid

El arzobispo Desmond Tutu, clérigo anglicano y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984, murió a los 90 años en Cape Town, así lo confirmó el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa.

En un comunicado emitido por el gobierno sudafricano, el presidente Cyril Ramaphosa confirmó la muerte del respetado religioso anglicano y envió sus condolencias a la familia Tutu.

"La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de pérdida en el adiós de nuestra nación a una generación de destacados sudafricanos que nos legaron una Sudáfrica liberada", señaló el mandatario en el texto.

El presidente describió a Tutu como un "patriota sin igual" y un "hombre de un intelecto extraordinario" que mantuvo su integridad en la lucha contra las "fuerzas del apartheid".

Incluso en democracia, destacó Ramaphosa, Tutu mantuvo el "vigor" y la "vigilancia" del liderazgo para exigir responsabilidades a las instituciones.

El arzobispo #DesmondTutu, veterano de la lucha de Sudáfrica contra el gobierno de la minoría blanca, murió a los 90 años de edad. En 1984, Tutu fue galardonado con el premio #Nobel de la Paz por su oposición no violenta al #apartheid. pic.twitter.com/O6GyzrWzaP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 26, 2021

¿Quién fue el arzobispo Desmond Tutu?

Desmond Tutu fue conocido como ‘el Arco’, por su constante labor para ponerle fin al apartheid sudafricano, así como a la política oficial de segregación racial.

En 1960 fue ordenado sacerdote y en 1970 ejerció en Londres. Posteriormente regresó a su país en 1975.

Tras el fin del apartheid en los años 90s, se volvió presidente del país, conocido como el presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica.

Respecto a los derechos humanos y civiles, Desmond Tutu dedicó su vida al cuidado y promoción de estos a tal grado que en el 2009, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad.

Asimismo, la Fundación Mo Ibrahim, le otorgó una subvención de un millón de dólares por comprometerse a ‘decir la verdad al poder’.

En 1984, recibió el premio Nobel de la Paz el cual obtuvo por su trabajo contra el apartheid y que lo consolidó su estatus de figura instrumental en Sudáfrica.

Autoridades en Sudáfrica y Gran Bretaña lamentan muerte de Desmond Tutu

A través de un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Desmond Tutu.

“Un hombre de extraordinario intelecto, integridad e invencibilidad contra las fuerzas del apartheid, también era tierno y vulnerable en su compasión por aquellos que habían sufrido opresión, injusticia y violencia bajo el apartheid, y personas oprimidas y oprimidas en todo el mundo", aseguró.

Por su parte, el arzobispo de la Ciudad del Cabo y metropolitano de la Iglesia Anglicana africana, Thabo Makgoba, confirmó que la iglesia llevará a cabo los servicios funerarios y planeará los conmemorativos de Desmond Tutu.

"El legado de Desmond Tutu es fuerza moral, coraje moral y claridad", dijo Makgoba en su comunicado. "Se conectaba con la gente”

Asimismo, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, y el arzobispo Justin Welby lamentaron la pérdida de Tutu y aseguraron que será recordado por su forma de ser.

Será recordado por su liderazgo espiritual y su incontenible buen humor.