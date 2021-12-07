Unión Africana pide retirar prohibición de vuelos a África por omicron

La Unión Africana (UA) solicitó de manera urgente que se levanten las restricciones de vuelos impuestas por algunos países del mundo hacia África tras la detección de la nueva variante de Covid-19 omicron.

A través de sus redes sociales, la unión política lanzó un comunicado en donde enfatizó que la evidencia actual prueba que la propagación mundial y transmisión comunitaria de omicron no respalda las prohibiciones de viaje a los países del sur de África.

“La Unión Africana pide la anulación urgente de las prohibiciones de viaje impuestas a los Estados miembros tras la detección de la variante Omicron del SARS-COV-2”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además recalcó que estas restricciones de vuelos y entrada, limitan la libre circulación de personas y mercancías, por lo que tienen un impacto negativo inmediato y significativo en África.

Algunas de las consecuencias de la prohibición de vuelos es el impacto del acceso a los suministros médicos esenciales necesarios para responder a un aumento continuo de casos en Sudáfrica.

También recalcaron que la restricción de viaje limita a los investigadores y científicos del sur de África para acceder a los reactivos necesarios para monitorear la propagación de la variante omicron e investigar su impacto en la transmisibilidad, gravedad y la posible evasión de las vacunas.

📢 The African Union calls for the urgent rescinding of travel bans placed on Member States following detection of the SARS-COV-2 Omicron variant

Read @ https://t.co/baFNRs8NFL pic.twitter.com/SYScE7IcLS — African Union (@_AfricanUnion) December 7, 2021

Unión Africana: Prohibición de vuelos amenaza la seguridad sanitaria

En dicho comunicado, la Unión Africana recalcó que esta penalización que se le está haciendo a los estados miembros, desincentiva el intercambio de información en un futuro, pues África dio a conocer de manera oportuna la llegada de la nueva variante omicron.

Sin embargo, las prohibiciones de vuelos a África por haber sido transparentes en la difusión de datos podría representar una amenaza para la seguridad sanitaria en el continente y en todo el mundo.

“El acceso equitativo a las vacunas es clave para inmunizar a las poblaciones, controlar la transmisión del virus y prevenir la aparición de nuevas variantes. En consecuencia, los esfuerzos internacionales deben centrarse en aumentar la cobertura de vacunación en el continente”, subrayó la Unión Africana.

Fue el 25 de noviembre de 2021, cuando el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica informó la detección de una nueva variante de Covid-19 llamada omicron.

