¡Murió sin saber el paradero de su hijo! Fallece padre de estudiante de Ayotzinapa

La búsqueda de Everardo Rodríguez Bello ha perdido a sus dos pilares fundamentales con la muerte de Francisco Rodríguez Morales. Se trata del padre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 12 años.

Con la muerte de este padre de familia se abre otro frente desolador de este caso; el de los padres que se van con las manos vacías y sin saber nada del paradero de sus hijos.

Don Francisco murió sin saber qué pasó con su hijo aquella noche de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Pero la herida familiar es aún más desgarradora. En 2018, la señora Minerva Bello, madre de Everardo, también falleció tras una lucha contra el cáncer y el sufrimiento ininterrumpido de la incertidumbre.

Hoy, ambos padres de familia descansan en paz, pero su ausencia deja una interrogante dolorosa en el aire: ¿Quién buscará a Everardo?

Lamentamos el fallecimiento de Don Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa.



Don Francisco —como su esposa Minerva Bello en 2018— falleció sin conocer el paradero de Everardo. Nuestra solidaridad con… pic.twitter.com/7yY5EurWpz — Centro Prodh (@CentroProdh) August 22, 2026

La muerte de Don Francisco y Minerva deja un vacío devastador en la lucha social por la justicia. Esta desgarradora coincidencia trasciende la pérdida individual y se convierte en el reflejo del desgaste físico y emocional de decenas de familias que ven cómo el tiempo se agota antes de que puedan conocer la verdad.

¿Quién lo buscará ahora?

En medio de la impunidad y dos padres que dedicaron sus últimos años a exigir la presentación con vida de su hijo, queda la solidaridad de los colectivos, hermanos y la sociedad que pueden mantener viva la exigencia de justicia y presentación con vida.

Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, falleció sin conocer el paradero de su hijo, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La organización lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con la familia Rodríguez Bello. Recordó que la madre de Everardo, Minerva Bello, falleció en 2018 sin conocer el paradero de su hijo.

Everardo Rodríguez Bello es uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.