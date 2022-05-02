Musulmanes en todo el mundo celebran el fin del Ramadán

El Eid al-Fitr, la festividad que conmemora el final del mes sagrado musulmán del Ramadán, se celebra en todo el mundo desde este lunes, normalmente se celebra luego del mes de ayuno musulmán conocido como Ramadán. Tradicionalmente, el Eid al-Fitr es una celebración de tres días caracterizada por grandes festividades familiares y oraciones masivas de musulmanes.

El Eid al-Fitr es la fiesta que pone fin al mes sagrado del año lunar musulmán. En esta celebración se mantienen las tradiciones más comunes del Ramadán, como el ayuno desde el amanecer hasta el anochecer y las reuniones familiares, para convertirlo en una gran fiesta.

Eid-Al-Fitr se traduce como el "Festival de Romper el Ayuno" y siempre se celebra tras el mes del Ramadán. Esta es una fiesta en la que la familia y la comunidad toman un papel muy importante a la hora de llevar a cabo sus tradiciones, relacionadas especialmente con la comida y el rezo.

La festividad ha traído alegría, particularmente a los niños, quienes reciben dulces y regalos como parte de la tradición.

Oración del Eid en Masjid al-Aqsa en Jerusalén.

Cerca de 200,000 personas realizaron la oración del Eid en Masjid al-Aqsa en Jerusalén Este bajo la ocupación israelí.

Los caminos que conducen al área de la Ciudad Vieja de Jerusalén Este ocupada estaban llenos de jóvenes, ancianos, mujeres, hombres y niños que buscaban ir a la Mezquita de Al-Aqsa. Las primeras horas de la fiesta del Ramadán en Jerusalén comenzaron con un ambiente festivo.

Las familias también visitaron las tumbas de sus seres queridos. Además, muchas personas optaron por viajar a sus lugares de origen o ciudades costeras para vacacionar.

Mezquitas llenas por fin del Ramadán

Los musulmanes de la capital sueca, Estocolmo, realizaron la oración en la mezquita de Fittja. En la región de Berdeng de Estocolmo, los musulmanes rezaron en un campo de fútbol debido a la gran multitud.

La población de Turquía celebró el primer día de la festividad en mezquitas que se vieron atestadas de fieles que hicieron las oraciones del Eid al-Fitr temprano en la mañana y personas que recibieron a amigos y familiares en sus hogares.

Lo más habitual es que esta festividad dure más de un día, aunque esta duración podrá variar dependiendo de la zona o de la familia. Hay ciertos países musulmanes en los que el Eid al-Fitr puede llegar a durar hasta tres días, puesto que son días de fiesta oficial.

En la República Turca del Norte de Chipre, los ciudadanos llenaron las mezquitas, incluyendo la reconocida Hala Sultan en la ciudad capital de Nicosia, para hacer la oración del Eid al-Fitr.

En Alemania, los fieles llenaron la Mezquita Central de Colonia y su patio, y muchos realizaron las oraciones del Eid en las aceras.

Las mezquitas en la capital de Rusia, Moscú, estaban llenas y miles de musulmanes tuvieron que realizar oraciones del denominado Eid en las calles.

Algunas estaciones de metro y calles alrededor de las mezquitas se cerraron temporalmente debido a las multitudes en la capital rusa.

Las oraciones del Eid al-Fitr también se llevaron a cabo en la capital de Azerbaiyán, Bakú y en otros países. Las personas que no pudieron encontrar un lugar en las mezquitas ofrecieron oraciones en patios y jardines.

Durante la fiesta del Eid al-Fitr es muy común felicitar con un tradicional "Eid Mubarak", que significa "¡Feliz Eid!".

Los musulmanes profesan la religión islámica y creen en el profeta Mahoma, a quien consideran el mensajero del único Dios, Alá.

Se estima que en el mundo existen unos 1,500 millones de musulmanes.

