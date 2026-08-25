Se forma la depresión tropical Diez-E en el Pacífico: no representa peligro para México

La depresión tropical Diez-E se formó este lunes 24 de agosto en el Océano Pacifico y continúa desplazándose, aunque ¿representa un riesgo para México?

De acuerdo con Conagua, el centro del sistema se localiza a mil 435 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h.

¿Dónde se encuentra la Depresión Tropical Diez-E?

La depresión tropical diez-E se encuentra muy alejada de las costas mexicanas, al suroeste de Baja California Sur. Su ubicación actual y el comportamiento previsto de sus vientos hacen que no exista, hasta el momento, una amenaza directa para México.

El sistema mantiene su desplazamiento hacia el nor-noreste, alejándose del territorio nacional. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha establecido una zona de vigilancia o alerta para las costas mexicanas relacionada con este fenómeno.

Sin embargo, el monitoreo continúa debido a que las condiciones atmosféricas pueden modificar la intensidad y trayectoria de una depresión tropical.

¿La depresión tropical Diez-E podría convertirse en tormenta tropical?

Aunque la Depresión Tropical Diez-E no ha mostrado grandes cambios durante las últimas horas, existe la posibilidad de que se fortalezca ligeramente y alcance temporalmente la categoría de tormenta tropical.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) señaló que el sistema mantiene una pequeña zona de convección profunda cerca de su centro.

El pronóstico contempla un posible incremento de intensidad durante la noche. No obstante, este fortalecimiento podría ser muy breve, por lo que no se prevé que alcance la categoría de huracán.

¿Qué otros sistemas están bajo vigilancia?

Mientras que el fenómeno, que podría convertirse en el ciclón "Julio", se mantiene bajo observación en el Pacífico, también la tormenta tropical “Iselle” se mantiene bajo vigilancia