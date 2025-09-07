¿Fotos de revista a un solo clic? Así funcione ‘Nano Banana’, la nueva herramienta de IA de Google

‘Nano Banana', la nueva herramienta de Inteligencia Artificial de Google, permite a las y los usuarios mejorar y modificar una imagen, una forma diferente de utilizar la IA, pero ¿cómo se usa esta función?

Esta es la última actualización de generación de imágenes en la aplicación de Gemini, y fue anunciada el pasado 26 de agosto 2025.

¿Cuáles son las funciones de ‘Nano Banana’?

‘Nano Banana’ cuenta con diversas funciones que permiten a los usuarios tener una nueva experiencia en el uso de la Inteligencia Artificial de Google.



Cambiar el vestuario y ubicación de las personas

Fusionar fotografías para crear una nueva

Edición multi-turno: modificar cosas específicas a la imagen inicial

Combinar diseños para un objeto o añadir objetos a las imágenes

Pasos para usar ‘Nano Banana’, herramienta de IA de Google

¡Toma nota! Utilizar la nueva herramienta de Gemini no es complicada, por lo que si quieres comenzar a usarla y experimentar con imágenes, lo primero que debes hacer es ingresar a Google AI Studio, o dar clic en este enlace, y seguir estos pasos.



Dirígete a la opción “Generate Media”

Selecciona “Try Nano Banana”

Se generará un nuevo chat que esté optimizado por el código de esta herramienta

Adjunta la imagen que quieras editar y agrega las instrucciones necesarias para que la IA las realice y, ¡listo!

Una de las funciones más interesantes ‘Nano Banana', es que los usuarios pueden trabajar sobre la misma imagen las veces que sean necesarias.

¿Cómo hacer un prompt para utilizar ‘Nano Banana’?

Para obtener mejores resultados en la creación de imágenes en ‘Nano Banana’, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:



¿Qué quieres modificar?

Lo que quieres modificar

Especificar el estilo o la acción

Te compartimos un prompt de ejemplo para poder indicarle a la Inteligencia Artificial de Google los cambios que quieres realizar:

