Narcogobierno en México: entra la violencia y el aumento de grupos criminales

En Palacio hay un cochinero. Con esa información ya se está descubriendo el estilo secreto del financiamiento, revelando quién paga este narcogobierno. En el mundo ya se sabe que el narco pagó campañas de Morena.

Andrés Manuel López Obrador dijo muchas mentiras en su gobierno, pero a los criminales les dijo todo el tiempo la verdad: que habría “abrazos y no balazos”.

“Yo no quiero la guerra. Yo no voy a seguir con la política del uso de la fuerza para enfrentar la inseguridad y la violencia”, expresó el entonces presidente de México.

AMLO sí escuchó a los narcos

También dijo que estaba abierto a escucharlos y ser sensible a los problemas de los narcos. Lo dijo frente a todo México. “Nosotros vamos a buscar diálogo con todos los mexicanos. Vamos a privilegiar el diálogo”.

Lo que hizo López Obrador fue procurar y fortalecer a un monstruo de seis cabezas que convirtió a México en un campo de batalla y en un panteón. Más de cien personas eran ejecutadas diariamente y enterradas en fosas clandestinas.

Los cárteles de México que EU puso en el mapa

Las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos han hecho un mapeo muy detallado de por lo menos seis organizaciones criminales, de los 80 cárteles del narco y otros delitos que operan en México. Esas seis organizaciones han sido declaradas como terroristas y son:



Cártel de Sinaloa Cártel Jalisco Nueva Generación Cártel del Golfo Cártel del Noreste La Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos

El gobierno de Estados Unidos considera que estas organizaciones, que operan en complicidad con la clase política mexicana, representan una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos.

México está bajo el control del crimen organizado

El legado de López Obrador es terrible. No hay un solo estado que se libre de la violencia generada por los grupos criminales.

Solo Michoacán tiene 23 grupos criminales operando. El Estado de México tiene 28, entre los que destacan los extorsionadores. En Guerrero siembran el terror siete grupos criminales y, en la Ciudad de México, se estima que operan 41 organizaciones vinculadas a la extorsión, robo y narcomenudeo.

AMLO rechazó a las agencias de seguridad de EU

López Obrador nunca estuvo de acuerdo con la operación de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Les puso todas las trabas posibles y llegó a argumentar que estaban infiltradas por los criminales o que fabricaban delitos.

La entonces directora de la DEA, Anne Milgram, denunció las presiones de López Obrador para que no realizaran sus tareas de inteligencia contra el narco en México. Tal vez López se sentía amenazado desde entonces.

López le contestó que era una injerencia de Estados Unidos, algo similar a lo que dice ahora el gobierno, y agrega que tiene fines políticos.

Grupos criminales én México crecieron

Lo que es inocultable es que la herencia maldita de López Obrador dejó 200 mil muertos por la violencia. Cuando inició su gobierno se hablaba de nueve cárteles o grupos criminales. Cuando López se fue, dejó operando a 80 organizaciones en todo el país.

Por eso, las críticas de congresistas y funcionarios de Estados Unidos han sido constantes. Desafortunadamente se ha dedicado a decir disparates, a interferir en la política norteamericana. Gran parte del país, del territorio nacional, lo ha entregado a los narcotraficantes que controlan esas áreas.

Este será un fin de semana tormentoso para el gobierno mexicano. Tiene que decidir si entrega a un grupo de los suyos, encabezado por un gobernador y un senador, o reta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un nuevo e impredecible campo de batalla.

Gobierno de México pide pruebas de nexos criminales

El gobierno federal insiste en demandar pruebas, tratando de ganar un poco de tiempo ante la petición de Estados Unidos de capturar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado de supuestos nexos con Los Chapitos.

"No existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito", dijo hoy Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios.

El Departamento de Justicia del presidente Trump dice que esto apenas comienza. Para el gobierno mexicano esto no es un asunto judicial y afirma que es una ofensiva política, cualquiera que sea el significado de esto.

Tal vez, en el narcisismo de la 4T, todo, incluso la estrategia contra el narco del presidente Trump, se interpreta como una intención de dañar a su movimiento y no al flagelo del narcotráfico.

