A un año de que Estados Unidos nombrara a los cárteles mexicanos como terroristas, ¿cuál es el saldo?

Está por cumplirse un año desde que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, designara a varios cárteles del narcotráfico mexicanos y otros países de Latinoamérica como organizaciones terroristas internacionales.

La lista de los grupos designados: CJNG, Sinaloa y el Tren de Aragua

Fue el 19 de febrero de 2025 cuando, por medio de una notificación del Departamento de Estado, publicada en el Registro Federal estadounidense, designaron a al menos seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas:

Cártel de Sinaloa.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cárteles Unidos.

Cártel del Noreste.

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana.

El documento también aborda a la organización criminal del Tren de Aragua, surgida en Venezuela, así como a la Mara Salvatrucha, de El Salvador.

Un año de los cárteles como terroristas: El impacto de la medida de Trump

A un año de dicha designación, las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico se han dejado ver con intensidad en la región. El gobierno mexicano ha entregado a cerca de 100 presos relacionados con los cárteles ante la justicia mexicana.

Por su parte, el Departamento del Tesoro ha emitido sanciones contra diversas empresas que están presuntamente relacionadas con las organizaciones criminales.

¿Cuáles son los cárteles mexicanos que están en la mira de Estados Unidos?

Ofensiva militar en el Caribe: El saldo de los ataques a narcolanchas en 2026

Además, las fuerzas armadas estadounidenses han realizado ataques contra lanchas que transportan presuntos narcóticos en regiones del Pacífico y del Caribe. Dichas operaciones han dejado un saldo superior a los 140 muertos, que el gobierno estadounidense ha calificado como combatientes ilegales, ante los reclamos del Congreso de la Unión Americana sobre las personas muertas en estos operativos.

Ya en 2019, en su primer mandato, Donald Trump había intentado designar a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas, plan que abandonó a petición de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, con la promesa de cooperar entre ambas naciones para luchar contra el crimen organizado.

¿Drones de la CIA en México? La nueva fase de inteligencia contra el fentanilo

El gobierno de Estados Unidos argumentó que la designación de los cárteles mexicanos y otras pandillas como terroristas es debido a que dichos grupos delincuenciales representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de la Unión Americana.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ya usa aviones no tripulados con el fin de recolectar información de la ubicación de laboratorios de fentanilo en México, como aseguraron investigaciones periodísticas de medios estadounidenses.