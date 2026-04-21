Rocío Nahle minimiza desapariciones en Veracruz: hay 75 mil restos sin identificar

La crisis de desapariciones en el estado de Veracruz ha alcanzado dimensiones que superan la capacidad institucional y operativa de las autoridades locales.

Colectivos de búsqueda y especialistas en derechos humanos denuncian que la entidad no solo alberga una de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, sino que la actual administración encabezada por Rocío Nahle ha optado por minimizar el problema.

Veracruz se mantiene como el epicentro de una tragedia humanitaria marcada por el hallazgo constante de entierros ilegales. Dentro de la entidad se encuentran las Colinas de Santa Fe, considerada una de las fosas clandestinas más extensas de América Latina por el número de restos localizados en un solo punto.

Desaparecidos en Veracruz: La parálisis oficial ante 75 mil restos no identificados

A pesar de la magnitud de la crisis, los reportes oficiales dan cuenta de una acumulación alarmante de rezago forense. Según Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, existen cerca de 75 mil restos no identificados en espera de ser procesados, una cifra que evidencia la saturación y la falta de acción gubernamental.

"Esa es una suma alarmante y te pones a pensar en dónde están todos esos cuerpos... son los restos que las familias han encontrado aquí en Veracruz. El Colectivo Solecito anunció hace poco que encontró otra gran fosa", señaló Gutiérrez, quien enfatizó que las familias están corriendo riesgos al hacer el trabajo que las autoridades omiten.

El mapa de la impunidad en las Altas Montañas de Veracruz

La búsqueda de personas desaparecidas se ha extendido hacia la región de las Altas Montañas, donde el colectivo "Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba" ha documentado nuevos hallazgos. Aracely Salcedo Jiménez, líder del colectivo, señala que la administración de la morenista Rocío Nahle García ha intentado minimizar la gravedad de la situación a pesar del surgimiento de nuevos puntos de exterminio.

Entre las zonas donde se han reportado fosas y entierros ilegales recientemente destacan:



Arbolillo y La Guapota

La Barranca y La Aurora

Campo Grande y Los Arenales

Moyoapan y Mariano Escobedo

Santa Ana Atzacan y Ocoxotla.

Según Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, existen cerca de 75 mil restos no identificados en espera de ser procesados.

Exigen justicia y acciones al Gobierno de Rocío Nahle

Para las familias de las víctimas, la situación ha llegado a un punto de quiebre. Denuncian que los extravíos forzados continúan registrándose en el estado sin que exista una política de prevención efectiva.

Los colectivos exigen a la gobernadora Rocío Nahle medidas concretas y presupuestos destinados a la identificación humana, ya que actualmente son las madres y padres de familia quienes, con sus propios recursos, exploran terrenos peligrosos para localizar a sus seres queridos.

La ineficacia del gobierno estatal no solo se refleja en la falta de hallazgos oficiales, sino en la desatención a las nuevas solicitudes de apoyo de ciudadanos que reportan diariamente la ubicación de posibles fosas clandestinas, una problemática que, aseguran los especialistas, está completamente fuera de control en Veracruz.