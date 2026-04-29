Hoy acusado de narcotráfico: así defendieron gobernadores de Morena a Rubén Rocha Moya en 2024

En 2024, una carta escrita por Ismael "El Mayo" Zambada pondría en el ojo del huracán al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dos años después, el Gobierno de Estados Unidos terminaría por confirmar las sospechas.

Tras la captura de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y uno de los capos más buscados por la DEA, Rocha Moya se vería embarrado por reuniones con el crimen organizado. En ese año, los gobernadores de Morena no dudaron en cerrar filas y expresar todo su apoyo, pero con esta nueva acusación, ¿también lo respaldarán?

Así defendía Morena a Rubén Rocha Moya

En agosto de 2024, gobernadores y dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) publicaron un desplegado en respaldo al mandatario sinaloense.

El documento no solo rechazaba los señalamientos del "Mayo Zambada", también defendía su trayectoria, su honestidad y su labor al frente del estado, el mismo que hoy colapsa por la ola de violencia generada por las facciones "Los Chapitos" y "Los Mayitos".

Ante las mentiras en contra de nuestro compañero, el gobernador Rubén Rocha Moya, desde Morena expresamos nuestro absoluto respaldo, y hacemos un llamado a detener la estigmatización en contra del pueblo sinaloense.



En la 4T reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de México… pic.twitter.com/9Kj6CgDhjl — Morena (@PartidoMorenaMx) August 12, 2024

En ese momento, el pronunciamiento respondía a versiones que lo vinculaban con el crimen organizado, debido a una reunión pactada con el líder del Cártel de Sinaloa.

Morena acusó entonces una campaña de “estigmatización” y sostuvo que no había pruebas. Dicho pronunciamiento fue firmado por mandatarios como Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Rocío Nahle, mandataria de Veracruz; Lorena Cuéllar Cisneros por Tlaxcala, entre otros.

Todos los sabíamos: Rubén Rocha Moya está vinculado al narco



El gobernador de Sinaloa, amigo hace más de 25 años de AMLO tiene nexos con el crimen organizado.



El gobierno de EU ha pedido que sea detenido y extraditado.



López Obrador que tanto lo impulsó y pidió el voto por él… pic.twitter.com/0Nxh6ekuNm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 29, 2026

EU acusa a Rubén Rocha Moya por narcotráfico

Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Seguridad acusó directamente a Rocha Moya de presuntos vínculos con el narcotráfico y de haber llegado al poder con apoyo de “Los Chapitos”.

Hoy, ya no se trata de calumnias o cartas filtradas. Es una imputación presentada por fiscales, dentro de una investigación más amplia contra funcionarios de Sinaloa.

El respaldo de figuras como Andrés Manuel López Obrador fue claro en su momento: no había elementos para señalar al gobernador. Pero con esto, ¿seguirán defendiendo al gobernador de Sinaloa?

Respuesta de Rubén Rocha Moya

Tras los señalamientos, el propio gobernador rechazó las acusaciones a través de sus redes sociales, asegurando que carecen de sustento.

“Carecen de veracidad y fundamento alguno". Agregó: "Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa".

Mientras Morena guarda filas, la oposición pide respuestas. El PAN, por ejemplo, sostiene que Sinaloa atraviesa una crisis de violencia prolongada y que el gobierno estatal no ha logrado contenerla.

