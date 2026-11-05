Narcomanta en Culiacán amenaza a artistas y asistentes del Palenque 2026; exigen cancelar conciertos

Una narcomanta localizada este miércoles 4 de noviembre en un puente del bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán, Sinaloa, encendió las alertas por la seguridad de la celebración Palenque 2026.

El mensaje contiene amenazas dirigidas tanto a los intérpretes musicales, así como a todo el público general que planean acudir a los espectáculos, además de exigir que se suspenda el evento.

¿Qué artistas están amenazados por la narcomanta en Culiacán?

Esta amenaza que alertó a a ciudadanos y autoridades aparece a pocos días del inicio de la Feria Ganadera de Sinaloa, cuya cartelera contempla el arranque de los conciertos el próximo 12 de noviembre, después de dos años sin celebrarse en medio de la violencia que ha afectado a la entidad.

Hasta ahora, no se ha identificado públicamente a los responsables de colocar el mensaje ni se ha confirmado qué grupo criminal estaría detrás, por lo que las autoridades revisan cámaras de vigilancia y rutas de escape que los lleve al paradero de los responsables.

La programación del Palenque de Culiacán 2026 incluye a exponentes de distintos géneros de música regional mexicana. Entre los nombres anunciados se encuentran:

Los Alegres del Barranco.

Banda MS.

Los Tucanes de Tijuana.

Panter Bélico.

Marca Registrada.

Pancho Barraza.

Arley Pérez.

El Coyote y su Banda Tierra Santa.

El mensaje advierte sobre posibles represalias contra quienes participen en los conciertos o asistan como espectadores; sin embargo,hasta el momento no se se sabe si alguno de los intérpretes ha recibido una amenaza individual ni si los organizadores modificarán las fechas de sus presentaciones.

Los corridos y los antecedentes de Los Alegres del Barranco

Entre los nombres que aparecen en la cartelera también figuran agrupaciones que han enfrentado señalamientos por el contenido de sus canciones.

Uno de esos casos es el de Los Alegres del Barranco, cuyos integrantes fueron vinculados a proceso en mayo de 2025 por una investigación relacionada con presunta apología del delito.

El procedimiento se originó después de una presentación en el Auditorio Telmex de Zapopan, donde se proyectó una imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.