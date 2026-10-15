¡Narcoguerra en Sinaloa! Operativo de la Guardia Nacional desata protestas por presuntos abusos en Culiacán

La narcoguerra que atraviesa Sinaloa desde hace dos años suma otro episodio de tensión en Culiacán. Un operativo de fuerzas federales en tres zonas de la ciudad provocó protestas de habitantes, quienes denunciaron presuntos cateos sin órdenes judiciales y el robo de pertenencias.

Las inconformidades se dirigieron contra los elementos de la Guardia Nacional desplegados en la capital sinaloense, donde la presencia de fuerzas federales ha sido una de las respuestas de seguridad ante la violencia.

¿Por qué protestaron los habitantes de Culiacán?

Mientras algunos ciudadanos acusaron irregularidades durante las intervenciones, el Gabinete de Seguridad informó que se realizaron cinco cateos y sostuvo que todos contaban con sustento legal.

Como resultado de las acciones, las autoridades reportaron la detención de siete personas presuntamente relacionadas con Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”: tres de sus operadores y cuatro familiares.

De acuerdo con la información difundida, Páez Pereda es identificado como líder de una célula de sicarios y narcotraficantes conocida como “Los Rugrats”, vinculada con Ismael Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, señalado como dirigente de una facción de Los Mayitos, del Cártel de Sinaloa.

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