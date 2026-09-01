La fiesta que terminó en fuego: Ojocaliente se quedó sin corona ni feria

La Feria Regional de la Tuna y la Uva 2026 en Ojocaliente, Zacatecas, estaba por vivir uno de sus momentos más esperados: la elección de la reina. Durante el fin de semana hubo cabalgata, música, autos antiguos y el concurso de las participantes, pero la celebración terminó abruptamente cuando un auto con explosivos estalló junto a la comandancia municipal. El ataque dejó a una policía y a un habitante lesionados, además de daños en decenas de viviendas y una comandancia inservible. La feria fue cancelada y con ella se perdió parte de la derrama económica que esperaban comerciantes y habitantes.