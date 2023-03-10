La NASA advierte el posible choque de un asteroide contra la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica Y Del Espacio Estadounidense (NASA), advirtió sobre la posibilidad de que un asteroide choque contra la Tierra en los siguientes años, por lo que han comenzado a estudiar el movimiento del objeto en el espacio exterior.

El asteroide está bajo observación y se puede conocer en la página oficial de la NASA que tiene como apartado “Ojos en asteroides”, en donde se le ve en tiempo real.

¿Cuándo podría darse el choque del asteroide con la Tierra?

De acuerdo a la NASA, el choque del asteroide 2023 DW contra la Tierra podría darse en 23 años, es decir en el 2046; sin embargo, no han ofrecido más detalles sobre la fecha exacta de impacto, pero contemplan el 14 de febrero como el día en que más se acerque a la Tierra; aseguran que aún analizan cómo se comporta y la dirección que toma constantemente.

Orbit analysts will continue to monitor asteroid 2023 DW and update predictions as more data comes in. Explore this asteroid and others: https://t.co/vXY8HDjycJ (2/2) — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023

Los analistas de órbita continuarán monitoreando el asteroide 2023 DW y actualizarán las predicciones a medida que ingresen más datos. @AsteroidWatch

Los comentarios de la NASA se dan poco tiempo después de que el telescopio Hubble captó el momento en que un asteroide se desvió de la órbita con la misión Dart.

¿Qué asteroide se acerca a la Tierra? Características del DW 2023

De acuerdo a la información brindada por "Ojos en los asteroides", las medidas del asteroide DW 2023 superan los 42 mil metros de diámetro y tiene una distancia de 0,13 UA (Unidad Astronómica), con una velocidad de 24 mil kilómetros por segundo.

Su periodo orbital es de 271 días y el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA prevé, con fecha del 9 de marzo, una probabilidad de impacto directo de 1 entre 625.

La NASA captó el éxito de la misión Dart cuando desvió a un asteroide de la Tierra.|Twitter @NASA

¿Qué es la misión Dart? Cuando la NASA salvó a la Tierra de un asteroide

El 26 de septiembre 2022 la NASA compartió el momento en que la Misión Dart se impactó con un asteroide, los efectos duraron hasta el 15 de octubre por la fuerza con la que se dió.

Se estima que la nave espacial DART tiene un peso de 544 kilogramos y durante las pruebas alcanzó los 20 mil 921 kilómetros por hora contra el asteroide Dimorpshos.