¡Hasta las lunas de Júpiter! NASA te invita a enviar tu nombre en una botella

¿Un mensaje de amor al universo? La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), dio a conocer un proyecto ambicioso e innovador para las personas que les apasiona el universo, pues podrán lanzar un mensaje al espacio.

En un comunicado, la NASA invitó a todas las personas a participar en la convocatoria que ya se encuentra activa, pues buscan reunir “el arte y la ciencia” a 1.800 millones de millas, el destino final serán las lunas de Júpiter; un hito que marcará un antes y un después en la historia.

¿En qué consiste la campaña de la NASA que enviará una botella con mensajes al espacio?

La NASA en coordinación con Laurie Leshin, directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés), indicaron que se trata de la misión Europa Clipper y el objetivo principal es invitar a la población general a firmar un poema escrito por Ada Limón, poeta estadounidense, que es de origen latino y ha publicado más de cinco poemarios entre los que destacan The Hurting Kind (2022),The Carrying (2018) y Bright Dead Things (2015).

“La campaña Mensaje en una botella de la NASA invita a personas de todo el mundo a firmar un poema escrito por la poeta laureada estadounidense Ada Limón. El poema conecta los dos mundos acuáticos: la Tierra, que anhela llegar y comprender qué hace que un mundo sea habitable, y Europa, que espera con secretos aún por explorar”, precisó la organización espacial.

¿Cuándo enviará la NASA las botellas con mensajes a Júpiter?

El organismo espacial informó que el Europa Clipper se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en octubre de 2024; sin embargo, hasta el 2030 estará en órbita con el objetivo de determinar si existen condiciones adecuadas para la vida.

Actualmente, la página oficial muestra que hay 131 mil 958 personas apuntadas para llevar su nombre a las lunas de Júpiter, entre los países que más registros están: Irán, Australia, México, India y desde luego, Estados Unidos.

La NASA mantiene un conteo de las personas registradas para mandar su nombre a las lunas de Júpiter.|NASA

¿Cómo registrarse al programa de la NASA para enviar tu nombre a las lunas de Júpiter?

¡Atención! El registro es sencillo para todas las personas que busquen llegar a Júpiter, en caso de estar interesado debes ingresar a este enlace y llenar los siguientes pasos:

