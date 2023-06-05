NASA y Space X envían nueva misión a la Estación Espacial Internacional

El cohete Falcon 9 de Space X despegó con éxito la mañana de este lunes del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Estados Unidos, con la misión de servicios de reabastecimiento, la cual sería la número 28.

En la punta de Falcon 9 se localizaba la cápsula Space X Dragon con poco más de tres toneladas de carga, este viaje espacial sería el quinto de Falcon 9 y el cuarto de Dragon.

Minutos después del despegue, el cohete Falcon 9, el cual es reutilizable y cuenta con nueve motores Merlín, realizó un aterrizaje exitoso sobre una plataforma instalada en el Océano Atlántico; el nombre oficial de esta misión no tripulada es CRS28 de Space X y su lanzamiento fue transmitido en vivo a través del canal oficial de la NASA.

¿A qué hora llegará la cápsula Dragon a la EEI?

La cápsula Space X Dragon se separó del cohete Falcon 9 minutos después del despegue, continúa su recorrido hasta la Estación Espacial Internacional (EEI), donde de acuerdo con los científicos, se espera que llegue mañana a las 9.50 hora exacta GMT, luego, se acoplará al módulo Harmony de la EEI, donde de acuerdo con la NASA permanecerá 21 días.

Dragon separation confirmed; autonomous docking with the @space_station on Tuesday, June 6 at ~5:50 a.m. ET pic.twitter.com/z0EHw0jzrS — SpaceX (@SpaceX) June 5, 2023

¿Qué lleva la cápsula Dragon?

La cápsula Space X Dragon transporta poco más de tres toneladas de carga a la Estación Espacial Internacional (EEI), entre los que es encuentran: dos páneles solares desenrollables (iROSA) pos sus siglas en inglés, son livianos y flexibles, fueron diseñados por la NASA para que se utilicen en el espacio.

Un reloj tormenta llamado Thor-Davis que ayudará a los científicos a observar las tormentas desde el espacio para estudiar la actividad eléctrica que no se puede ver desde el suelo, con el fin de determinar el efecto de estos fenómenos en la atmósfera.

Plant Habitat-03, una investigación que ayudará a las plantas a relajarse en el espacio, que evaluará si las plantas que crecen en el espacio pueden transmitir su adaptación a la próxima generación, se creará una segunda generación de plantas, con semillas previamente producidas en el espacio y devueltas a la Tierra, resultados que ayudarán a saber cómo cultivar plantas que brinden alimentos en futuras misiones espaciales.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/AS5e7fJcQ9 — SpaceX (@SpaceX) June 5, 2023

Pruebas de la técnica de telómero. Los telómeros son estructuras genéticas que protegen los cromosomas humanos, se reducen y se desgastan con el paso de los años, sin embargo una investigación demostró que los telómeros se alargan en el espacio, Genes in Space-10 probará una técnica para medir la longitud de los telómeros en microgravedad, donde los métodos típicamente empleados en la Tierra son difíciles de usar debido a la gravedad.

La Misión Experimental CubeSat de Ingeniería y Ciencia Espacial Educativa (ESSENCE) lleva una cámara de angular para monitorear el deshielo y el permafrost en el Ártico canadiense, lo que podría proporcionar una mejor comprensión de los efectos en el clima de la Tierra.