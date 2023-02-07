NASA lanza convocatoria para programa de prácticas, conoce los requisitos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó la convocatoria para poder entrar a los cuatro distintos programas de prácticas, conoce cuáles son los requisitos.

Cabe destacar que para los programas de prácticas pueden aplicar estudiantes universitarios de 15 países como: Australia, Canadá, Israel, Brasil, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y México por parte de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Are you a student majoring in... anything? Apply now for an internship at https://t.co/s69uwyR1LJ!



We have several programs, including Pathways, which accept many majors and provide a structured path to potential full-time employment at NASA after graduation. Deadline: Feb. 10. pic.twitter.com/I5IkqkIBqW — NASA (@NASA) February 6, 2023

¿A qué programas de prácticas se puede aplicar en la NASA?

Existen cuatro tipos de programas de prácticas para aplicar en la NASA:

Interno: destinado únicamente a estudiantes de secundaria y universidad con nacionalidad estadounidense.

El programa de prácticas Pathways dirigido a quienes se encuentran finalizando sus estudios

Compañeros: en el que pueden aplicar estudiantes

en el que pueden Pasante internacional: los estudiantes universitarios de los países participantes pueden hacer pasantías.

El programa de prácticas Interno es únicamente para ciudadanos estadounidenses y se ofrecen en las instalaciones de la NASA en sesiones de otoño, primavera y verano. No se requiere experiencia previa y pueden entrar estudiantes en los niveles de escuela secundaria, pregrado, posgrado y educador.

En el programa de pasante Pathways, se menciona que en la mayoría de las instalaciones de la NASA se ofrece una valiosa experiencia laboral y desarrollo profesional que puede dar pie a una oferta de trabajo.

Las becas de la NASA, para el programa de prácticas compañero, respaldan proyectos y propuestas de posgrado que contribuyen a una oportunidad de investigación de la NASA. Los becarios participan en conferencias y en una experiencia de investigación basada en el centro.

Por último, el pasante internacional es dirigido para los estudiantes universitarios de los países participantes, además, trabajan con otros pasantes bajo la guía de un mentor de la NASA.

#SabíasQue la @AEM_mx tiene convenios con Agencias Espaciales de diferentes países y con Organismos Internacionales.



Conoce más sobre los acuerdos vigentes 👉 https://t.co/JZC8iBSqyo 🇲🇽 🚀🌎✨🌌 pic.twitter.com/BDmK8sD1GT — AEM (@AEM_mx) January 31, 2023

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a programas de prácticas de la NASA?

Los requisitos para aplicar al programa de prácticas internacional de la NASA son:



Actualmente, estar cursando una licenciatura o posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) en un campo relevante para las prioridades de la misión de la NASA .

. Mantener un alto nivel académico.

Demostrar un interés activo en el programa espacial

Comunicarse en inglés.

¿Cuándo es el límite para aplicar a programas de prácticas de la NASA?

La NASA está aceptando solicitudes de las personas que busquen aplicar para los programas de prácticas hasta el 1 de marzo, para la sesión de verano.

Se destacó que el programa de prácticas internacionales están abiertas a ciudadanos de los países participantes que tengan acuerdos con la NASA, por lo que estudiantes mexicanos podrán mandar sus solicitudes.