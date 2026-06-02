Naves que “piensan por sí solas”, gracias a un poderoso chip inteligente de la NASA; así funciona

La NASA confirmó que prueba un revolucionario procesador espacial, impulsado con Inteligencia Artificial, es decir, un chip inteligente capaz de permitir que futuras naves y robots espaciales operen de una manera mucho más autónoma, incluso a pesar de qué se encuentren a millones de kilómetros de la Tierra.

Este desarrollo, que ya es considerado como uno de los avances tecnológicos más importantes para las futuras misiones, a la Luna y a Marte, podría cambiar por completo la manera en que las naves espaciales pueden tomar decisiones en tiempo real

¿Qué es lo que hace tan diferente al nuevo y poderoso chip espacial de la NASA?

¡La exploración espacial ya entró en una nueva era! El proyecto llamado High performance Space Flight Computing (HPSC) busca reemplazar los antiguos procesadores, aunque algunos aún se utilicen en las misiones espaciales; a pesar de que estos chips son resistentes, su capacidad de procesamiento es limitada frente a las necesidades modernas de la actual exploración espacial.

Esta nueva tecnología desarrollada por la NASA y por la compañía Microchip Technology promete ofrecer hasta 100 veces más potencia de procesamiento, de hecho durante una serie de pruebas internas, ya demostró rendimientos cercanos a 500 veces superiores respecto a los actuales sistemas espaciales.

Chip inteligente de la NASA: ¿Por qué la Inteligencia Artificial será clave en el espacio?

Cabe decir que uno de los mayores desafíos en misiones espaciales profundas es el retraso en las comunicaciones, por ejemplo entre la Tierra y Marte puede haber retrasos de varios minutos y en situaciones críticas, una nave no puede esperar por instrucciones humanas deste la Tierra.

Con este nuevo chip inteligente de la NASA, las futuras Sondas, los Rovert y los vehículos de exploración espacial, podrían analizar datos científicos en tiempo real, detectar peligros, modificar rutas, automáticamente tomar decisiones sin la intervención humana, además de evitar daños durante aterrizajes.

La NASA explica que el procesador está diseñado para soportar radiación extrema, cambios bruscos de temperatura, además de vibraciones violentas ya sea durante los lanzamientos o los aterrizajes.

¿Cómo serán las futuras misiones a Marte y a la Luna?

Especialistas consideran que esta tecnología será fundamental para las próximas generaciones de exploración espacial autónoma. Este chip de Inteligencia Artificial podría utilizarse en Rovers en Marte, bases lunares, satélites inteligentes, hábitats espaciales, además de en misiones tripuladas de larga duración.

Recientemente, la NASA logró que el Rover Perseverance realizará recorridos en Marte que fueron planificados por Inteligencia Artificial, con lo que se demostró una cierta autonomía espacial que ya comenzó a convertirse en toda una realidad.

¡El futuro espacial ya comenzó! Este nuevo procesador inteligente de la NASA cabe prácticamente en la palma de una mano, pero podría convertirse en el cerebro de las próximas misiones espaciales de la humanidad. Mientras la Inteligencia Artificial avanza en la Tierra, ya también comienza a conquistar el espacio profundo; ¿estamos viviendo el nacimiento de las primeras naves capaces de pensar y reaccionar por sí mismas lejos de la Tierra?

