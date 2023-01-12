NASA encuentra mundo del tamaño de la Tierra en zona “habitable”

El satélite de estudio de tránsito de exoplanetas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) descubrió su primer planeta del tamaño de la Tierra y además en zona habitable. Esto fue dado a conocer a través de su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero de 2023.

Esto quiere decir que el planeta está en el rango de distancias donde las condiciones pueden ser las adecuadas para permitir la presencia de agua líquida en la superficie.

Los científicos confirmaron el planeta descubierto, llamado TOI 700 d utilizando el Telescopio Espacial Spitzer (TESS) de la NASA.

La Nasa descubrió un mundo real del tamaño de la tierra en zona “habitable”|Twitter @NASAExoplanets

¿Cómo es el planeta descubierto TOI 700 d?

TOI 700 d es uno de los pocos planetas del tamaño de la Tierra descubierto hasta ahora en la zona habitable de una estrella. Otros se encuentran en el sistema TRAPPIST-1 y otros descubiertos por el telescopio espacial Kepler de la NASA.

Cabe destacar que TESS fue diseñado y lanzado específicamente para encontrar planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas cercanas, aclaró Paul Hertz, director de la división de astrofísica en la sede de la NASA en Washington.

El planeta más interno, llamado TOI 700 b, es casi exactamente del tamaño de la Tierra, es probablemente rocoso y completa una órbita cada 10 días.

El planeta central, TOI 700 c, es 2.6 veces más grande que la Tierra, entre los tamaños de la Tierra y Neptuno, orbita cada 16 días, de acuerdo con la NASA, es probable que sea un mundo dominado por los gases.

TOI 700 d es el nombre del nuevo planeta descubierto por la NASA|Twitter @NASAExoplanets

TOI 700 d, el planeta más externo conocido en el sistema y el único en la zona habitable, mide un 20% más grande que la Tierra, orbita cada 37 días y recibe de su estrella el 86% de la energía que el Sol proporciona a la Tierra.

Se cree que todos los planetas están bloqueados por mareas a su estrella, lo que significa que giran una vez por órbita para que un lado esté constantemente bañado por la luz del día.

Hasta el momento, TOI 700 d es el primer planeta del tamaño de la Tierra de la zona habitable, por lo que los científicos reiteran que es un gran avance. Aunque se desconocen las condiciones exactas del planeta descubierto, los especialistas pueden usar información actual para generar predicciones.