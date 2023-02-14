NASA comparte imágenes del Sol y la Tierra por Día del Amor y la Amistad

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió algunas imágenes de la Tierra y el Sol alusivas a este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

A través de sus redes sociales, la NASA redactó: "Nos ha encantado monitorear la Tierra contigo durante más de 50 años, ¿serías nuestro San Valentín?".

Cabe destacar que este martes 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, donde muchas personas festejan con sus parejas y amistades. Es conocido que el Día del amor y la amistad el 14 de febrero es un negocio de millones de dólares, pues es una festividad que suele ocasionar que las personas consuman regalos.

Happy Valentine's Day from the #Landsat Program! 🛰️🌎💘



Show off your love of Landsat and send a Valentine's Day card to someone you care about.



We ❤️ the @NASA + @USGS partnership! What do you love about Landsat?https://t.co/mRvsWjeKiz pic.twitter.com/8zffUgWB2m — NASA Landsat Program (@NASA_Landsat) February 14, 2023

Asimismo, la NASA compartió diversas frases alusivas para este Día del Amor y la Amistad como: "Este Día de San Valentín encuentra alguien que te vea como el Sol ve a la NASA".

En ese sentido, la NASA exhortó a las personas a utilizar las tarjetas para mandárselas a sus seres queridos y así celebrar el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero.

Happy Valentine’s Day from the #AppEEARS team! We requested and downloaded 10 years of Harmonized #Landsat #Sentinel-2 (HLSL30) data in 3 minutes flat. #LPDAAC



Now that’s true love <3 https://t.co/bj5ma5UNH7 pic.twitter.com/3PZa5ZvtmJ — NASAEarthdata (@NASAEarthData) February 14, 2023

¿Cuál es el origen del Día del Amor y la Amistad?

Un hombre llamado Valentín había sido procesado por el emperador Caludius II Gothicus después de que se negara a adorar a los dioses romanos. Mientras se encontraba en prisión firmó una carta con “de tu Valentín” a una mujer que supuestamente curó de ceguera.

Se piensa que la festividad del día del amor y la amistad nació inspirada en su amabilidad y amor.

Asimismo, existió otro Valentín igual de importante, él era un sacerdote llamado San Valentín de Terni, quien fue en contra de las órdenes del emperador y casó en secreto a parejas de jóvenes enamorados.

Ante esto, el emperador Gothicus lo ejecutó el 14 de febrero del año 269 d.C. según la historia. Fue así que nació el día del amor y la amistad, razón por la cual se celebra ese mismo día.