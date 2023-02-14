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NASA comparte imágenes del Sol y la Tierra por Día del Amor y la Amistad

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la NASA compartió algunas tarjetas alusivas a este 14 de febrero con imágenes del Sol, la Tierra y el mar.

NASA comparte imágenes del Sol y la Tierra por Día del Amor y la Amistad
|Twitter @NASASun

Escrito por: Azteca Noticias

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió algunas imágenes de la Tierra y el Sol alusivas a este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

A través de sus redes sociales, la NASA redactó: "Nos ha encantado monitorear la Tierra contigo durante más de 50 años, ¿serías nuestro San Valentín?".

Cabe destacar que este martes 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, donde muchas personas festejan con sus parejas y amistades. Es conocido que el Día del amor y la amistad el 14 de febrero es un negocio de millones de dólares, pues es una festividad que suele ocasionar que las personas consuman regalos.

Asimismo, la NASA compartió diversas frases alusivas para este Día del Amor y la Amistad como: "Este Día de San Valentín encuentra alguien que te vea como el Sol ve a la NASA".

En ese sentido, la NASA exhortó a las personas a utilizar las tarjetas para mandárselas a sus seres queridos y así celebrar el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero.

¿Cuál es el origen del Día del Amor y la Amistad?

Un hombre llamado Valentín había sido procesado por el emperador Caludius II Gothicus después de que se negara a adorar a los dioses romanos. Mientras se encontraba en prisión firmó una carta con “de tu Valentín” a una mujer que supuestamente curó de ceguera.

Se piensa que la festividad del día del amor y la amistad nació inspirada en su amabilidad y amor.

Asimismo, existió otro Valentín igual de importante, él era un sacerdote llamado San Valentín de Terni, quien fue en contra de las órdenes del emperador y casó en secreto a parejas de jóvenes enamorados.

Ante esto, el emperador Gothicus lo ejecutó el 14 de febrero del año 269 d.C. según la historia. Fue así que nació el día del amor y la amistad, razón por la cual se celebra ese mismo día.