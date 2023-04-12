NASA prepara misión a Marte; durante un año entrenará a la tripulación en un hábitat simulado

La NASA planea enviar astronautas a Marte en algún momento de la década de 2030, pero antes del despegue, la agencia espacial observará los efectos de una tripulación de cuatro personas que permanece en un hábitat simulado de Marte durante aproximadamente un año.

Ubicado en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, el Análogo de Exploración de Rendimiento y Salud de la Tripulación (CHAPEA) es una estructura impresa en 3D con cuatro habitaciones pequeñas, dos baños, un área de trabajo adyacente a una estación de robot y sala de ejercicios, un médico sala y un área exterior de arena salpicada de varios instrumentos diseñados para imitar la superficie de Marte.

Grace Douglas / Científica NASA:

“CHAPEA se desarrolló como una simulación de la superficie de Marte de un año con la intención de que podamos tener una tripulación aislada y confinada con restricciones realistas de Marte”.

"Y realmente podemos comenzar a comprender cómo esas restricciones están asociadas con su salud y desempeño durante ese año"., dijo Grace Douglas, científica líder en tecnología avanzada de alimentos de la NASA.

Una de esas restricciones será una cantidad limitada de agua. El espacio incluso tiene un "área de cultivo" donde la tripulación cultivará verduras de hoja verde y vegetales para comer.

From Monday's #Artemis II crew announcement to the latest science updates from Mars and Uranus, it's been a whirlwind week across the solar system.



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Los tripulantes de la misión de la NASA a Marte, se anunciarán este verano

La NASA planea anunciar a las cuatro personas "similares a astronautas" elegidas para formar la tripulación que permanecerá en CHAPEA durante un año a partir de este verano. Dada la gran distancia entre Marte y la Tierra en comparación con la Luna, Suzanne Bell, líder de la NASA en el Laboratorio de Rendimiento y Salud del Comportamiento, dijo que se evaluará la salud mental y la dinámica social de la tripulación.

"Además del aislamiento, el confinamiento y la gran distancia serían cosas como poder llevarse bien", dijo Bell. "Entonces, cuando estás en un hábitat pequeño con, ya sabes, otras tres personas que pueden desgastarte con el tiempo".

Douglas dijo que la construcción impresa en 3D del hábitat de Marte es un proceso de construcción que la NASA planea explorar para la infraestructura espacial.

"Esa es una de las tecnologías que la NASA está considerando como un potencial para construir hábitats en otras superficies planetarias o lunares", dijo Douglas.