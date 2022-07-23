NASA muestra imágenes de la presa Cerro Prieto, NL ante sequía

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) mostró imágenes de cómo es que la presa Cerro Prieto ha sido afectada por la sequía que vive actualmente el estado de Nuevo León (NL).

Imágenes de Cerro Prieto, NL antes y después

Las imágenes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) muestran el antes y el después de la presa Cerro Prieto, NL y cuentan con al menos 7 años de diferencia.

La foto del antes fue tomada en julio 2015 y se muestra una zona repleta de agua; sin embargo, en la foto actual, tomada en julio 2022, muestra un cambio drástico del lugar, pues ahora es una zona completamente seca.

The Cerro Prieto reservoir in Nuevo León, Mexico, has dropped to 0.5 percent of its capacity of 393 million cubic meters. The reservoir is shown in these Landsat images acquired in July 2015 and July 2022. https://t.co/uLsMtgtMTG pic.twitter.com/Z9RJcdsM6R — NASA Earth (@NASAEarth) July 23, 2022

Embalse de Cerro Pierto, NL, toca punto más bajo

La NASA explicó que los niveles de agua en el embalse dela presa Cerro Pietro, NL, ha estado disminuyendo a lo largo de los años; sin embargo, debido a la reciente sequía en ese estado, el embalse llegó a su punto más bajo, registrando una reducción del 0.5% de su capacidad de 393 millones de metros cúbicos.

Monterrey, NL, la segunda área metropolitana más grande de México, depende del embalse de la presa Cerro Pietro para una parte importante de su suministro de agua.

Conagua tomará medidas ante sequía en presa Cerro Prieto, NL

Durante la segunda semana de julio, las temperaturas en Nuevo León (NL) se alcanzaron los 40°C, por lo que los niveles de agua cayeron en Cerro Pietro ocasionando que la poca agua que quedaba en el lugar ya no pudiera extraerse.

La Comisión Nacional del Agua de México (Conagua), anunció que tomará medidas de emergencia que incluyen la reorientación de algunas asignaciones de agua industriales y agrícolas para garantizar el suministro residencial.

Por otro lado, la NASA informó que a finales de junio 2022, dos tercios de México se encontraban en condiciones de sequía, lo cual afectaba a más de 21 millones de personas. Los estados del norte a lo largo de la frontera con Estados Unidos fueron los más afectados.