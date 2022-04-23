NASA: Rover Perseverance capta eclipse solar en Marte

Hace unos días, el Rover Perseverance Mars de la NASA, logró capturar imágenes de Fobos, la luna con forma de “papa” pasando frente al Sol.

La NASA, aseguró que el resultado obtenido es la observación más ampliada y con mayor velocidad de fotogramas de un eclipse solar de Fobos que jamás había sido tomada hasta el momento utilizando capacidades de zoom de su sistema de cámara montado en un mástil.

El Rover Perseverance, se agrega a una historia de 18 años de robots que han observado eclipses en Marte, la cual comenzó con los rovers Spirit y Opportunity de la NASA en 2004 y fue seguido cuando Curiosity grabó el primer video de un eclipse marciano en 2019.

Truly fascinating. I zoomed in with my Mastcam-Z camera on a Phobos solar eclipse. This detailed video can help scientists on my team better understand the Martian moon’s orbit and how its gravity affects the interior of Mars, including its crust & mantle. https://t.co/jVdJ4UwhDx pic.twitter.com/q45HwKwLIS — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 20, 2022

El eclipse tuvo una duración de 40 segundos

Las imágenes fueron capturadas el pasado 2 de abril, donde el Rover Persevarance pudo observar el eclipse, el cual tuvo una duración de sólo 40 segundos, un eclipse breve, ya que Fobos es aproximadamente 157 veces más pequeño que la luna, por lo que el tiempo que le tomó eclipsar al sol fue mucho menor al tiempo típico.

Gracias a que cada vez se pueden observar más este tipo de eclipses, científicos afirman que así pueden medir cambios sutiles en la órbita de Fobos a lo largo del tiempo.

Imágenes fueron capturadas por la cámara “Mastcam-Z”

Las imágenes pudieron ser capturadas gracias a la cámara de última generación “Mastcam-Z”, que supo de una actualización con zoo, de la Mastcam Curiosity.

La Mastacam-Z seguía Fobos, una de las dos lunas del Planeta Rojo, con el objetivo de estudiar cómo cambia su órbita con el tiempo y que de acuerdo con la Nasa, estas observaciones podrían ayudar a los científicos a comprender mejor la órbita de la luna y cómo su gravedad atrae a la superficie marciana.

"Sabía que iba a ser bueno, pero no esperaba que fuera tan increíble", expresó Rachel Howson, operadora de cámara Mastcam-Z del Malin Space Science Systems en San Diego, en un comunicado. "Se siente como un cumpleaños o unas vacaciones cuando llegan. Sabes lo que viene, pero queda un elemento de sorpresa hasta que ves el producto final".

|NASA

La misión Mars 2020 Perseverance es parte del enfoque de exploración de la Luna a Marte de la NASA, que incluye las misiones Artemis a la Luna que ayudarán a prepararse para la exploración humana del planeta rojo.

