Con holoportación, NASA envía médico a Estación Espacial Internacional

Por primera vez en la historia, un cirujano de vuelo y su equipo llegaron a la Estación Espacial Internacional gracias a la holoportación, anunció la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

En octubre del año pasado, el médico Josef Schmid y Fernando de la Peña Llaca, presidente de Aexa Aerospace, en compañía de sus equipos, se convirtieron en los primeros humanos holotransportados desde la Tierra al espacio.

La NASA explicó en un comunicado que el astronauta Thomas Pesquet tuvo una conversación bidireccional en la Estación Espacial Internacional, con imágenes en vivo del cirujano de vuelo y De la Peña.

La sesión de telemedicina 3D se realizó con el objetivo de ayudar a mantener saludables a los astronautas, además se trató del “primer apretón de manos de holoportación de la Tierra en el espacio”.

¿Qué es la holoportación?

De acuerdo con la NASA, se trata de una tecnología de captura que reconstruye, comprime y transmite en tiempo real modelos 3D de las personas, dando como resultado imágenes de alta calidad.

Cuando la holoportación se combina con pantallas de realidad mixta, los usuarios pueden ver, escuchar e interactuar con participantes remotos en 3D como si estuvieran presentes en el mismo espacio físico.

La holoportación ha estado en uso desde al menos 2016 por Microsoft, pero este es el primer uso en un entorno tan extremo y remoto como el espacio.

El médico Josef Schmid expuso que esta tecnología es una nueva forma de comunicación humana a través de grandes distancias, pero también es una técnica de exploración, ya que permitirá a una persona viajar fuera de la Tierra.

“Nuestro cuerpo físico no está ahí, pero nuestra entidad humana absolutamente está ahí. No importa que la Estación Espacial Internacional esté viajando a 17 mil 500 millas por hora y en constante movimiento en órbita a 250 millas sobre la Tierra”, añadió Schmid.

|NASA

La NASA confirmó que su objetivo es usar la holoportación para comunicaciones bidireccionales, en las que las personas en la Tierra vayan al espacio y los astronautas, regresen al planeta en imágenes 3D.

En el caso de las misiones a Marte, podría ayudar a superar obstáculos como retrasos en las comunicaciones con fines médicos o de apoyo, para que la tripulación esté conectada con la Tierra y el control de la misión, sin importar dónde exploren los humanos.

Las aplicaciones de la holoportación también se tendrán en la Tierra, ya sea en entornos extremos como la Antártida, las plataformas petroleras en alta mar o los centros de operación militar, donde se facilitará la comunicación entre las personas, a pesar de los desafíos ambientales.

