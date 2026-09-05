¿Natanael Cano en Morelia? Revisarán su setlist para evitar apología del delito

Natanael Cano ya anunció a Morelia como parte de su gira de noviembre, pero su presentación todavía no tiene autorización de las autoridades del estado. Para definir si podría realizarse, el cantante deberá presentar el setlist que interpretará, el cual será revisado para evitar cualquier apología del delito.

Revisarán setlist de Natanael Cano para evitar apología del delito

El concierto del artista Natanael Cano en Morelia todavía no está autorizado, pese a que el cantante ya anunció al estado como parte de su gira de noviembre.

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, antes de definir si se permitirá la presentación, el cantante deberá presentar el setlist que interpretará.

"No tan rápido; aunque el cantante ya anunció a Morelia como parte de su gira de noviembre, su concierto no está autorizado. Antes de darle luz verde, deberá presentar el setlist para revisión. Y si el repertorio no cumple con las disposiciones municipales, Natanael podrá anunciar a Morelia, pero no cantar en Morelia", mencionó en una publicación en sus redes sociales.

El repertorio del cantante será revisado para verificar que se cumpla con las disposiciones municipales, particularmente aquellas relacionadas con la apología del delito.

Si las canciones no cumplen con estas reglas, el concierto no podrá recibir la autorización correspondiente. De esta manera, aunque Natanael Cano ya contempla a Morelia entre las ciudades de su gira, su presentación aún depende de la revisión y autorización de las autoridades municipales.

Estados donde hay restricciones a cantar con apología del delito

En Michoacán, desde el 2025, se prohíbe la interpretación de narcocorridos en eventos públicos mediante un decreto estatal. Mientras que para Nayarit, el decreto es vigente desde 2025.

En Tijuana, Baja California, existen multas desde 1.2 millones de pesos por interpretar narcocorridos en eventos públicos desde 2023. En el Estado de México, en los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco, aplican sanciones legales contra la apología del delito.

En Chihuahua y Quintana Roo la restricción está desde 2023. Y para Querétaro, Jalisco y Guanajuato, las restricciones incluyen narcocorridos en los conciertos y eventos públicos.