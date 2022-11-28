Navidad en la Casa Blanca, el tema: “Nosotros, el pueblo”

La Casa Blanca presentó sus decoraciones navideñas 2022 que estuvieron bajo la supervisión personal de le Primera Dama de Estados Unidos, EU, Jill Biden, 150 voluntarios la acompañaron.

For this year’s holidays at the White House, we hope to capture the spirit embodied in the very idea of America: We the People. pic.twitter.com/SKyXZ9RkI8 — Jill Biden (@FLOTUS) November 28, 2022

En una ceremonia celebrada en la Casa Blanca, la Primera Dama, la Dra. Jill Biden, dirigió un mensaje a los voluntarios que apoyaron en la decoración de los salones y jardines de la residencia oficial. Pero agredeció a los voluntarios por todo el país que dedican su tiempo a las personas que sufren de alguna enfermedad o que enfrentan alguna situación adversa.

Dijo que cuando Estados Unidos se une se convierte en una nación más fuerte, es por eso que el lema que insipiró la decoración navideña esta temporada es "Nosotros, el pueblo".

La Dra. Biden dijo que la decoración de cada uno de los salones representa a los voluntarios y sus familias que aportan lo mejor de ellos al país.

Primera Dama de EU, Jill Biden inaugura la navidad en la Casa Blanca con el tema “Nosotros, el pueblo” U.S. first lady Jill Biden thanks volunteers from across the country who helped decorate the White House for the holidays, at the White House in Washington, U.S., November 28, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque|KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Para inaugurar oficialmente la temporada navideña en la Casa Blanca Jill Biden dio la bienvenida a las familias de los militares y agradeciendo a los 150 voluntarios que se tomaron el tiempo para decorar la Casa del Pueblo, a quienes llamó sus invitados de honor.

También los maestros del paíse tuvieron una mención especial por parte de la esposa del presidente.

Miles de luces de colores

Si bien las decoraciones tardan aproximadamente una semana en instalarse y colocarse perfectamente, la planificación de las fiestas comienza en la primavera cuando la Primera Dama elige el tema y la inspiración a mediados de año. La Casa Blanca dice que el tema "Nosotros, el pueblo" refleja cómo "los estadounidenses se unen cada año en compañerismo y fe" durante las fiestas.

Este año hay 77 árboles de Navidad en toda la Casa Blanca. Más de 83,600 luces decoran los árboles, las guirnaldas, las coronas y las exhibiciones en toda la Casa Blanca. Se espera que unos 50.000 visitantes visiten la Casa Blanca durante la temporada navideña que inicia con la temporada de adviento.

