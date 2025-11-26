¡La mejor temporada del año está por comenzar! Para muchos, diciembre marca el inicio de las fiestas; sin embargo, para algunos, en cuanto pasa el Día de Muertos, se comienzan a colocar las decoraciones para celebrar la llegada de Santa Claus, pero, ¿cuál es la fecha correcta para colocar el árbol de Navidad?

¿Cuándo se empieza a poner el árbol de Navidad?

De acuerdo con las tradiciones mexicanas, la Navidad marca la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre. Debido a que esta fiesta está relacionada con las costumbres católicas, en nuestro país, los elementos decorativos como el árbol de Navidad o el nacimiento también se encuentran ligados a los hábitos de los creyentes.

En las tradiciones católicas, generalmente el árbol de Navidad se coloca el Primer Domingo de Adviento, porque simboliza la preparación espiritual antes de que se celebre el nacimiento de Jesús.

Cuando hablamos de Adviento nos referimos a un periodo de cuatro semanas, previas al nacimiento de Jesucristo, por eso, se hace un conteo de cuatro domingos antes del 25 de diciembre.

Sin embargo, hay otra fecha común para colocar el árbol de Navidad, que es a partir del 8 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.

Esta festividad nace de una creencia de la religión católica, decretada en 1854 por el papa Pío IX, la cual sostiene que la venerada como Madre de Jesús y Madre de Dios, estuvo libre de todo pecado antes, durante y después del nacimiento de Jesús.

Según el Ineffabilis Deus, un documento relacionado con el nacimiento de Jesús, la madre María fue protegida del “pecado original”, es decir, de la “mancha de desobediencia a Dios” que cometieron Adán y Eva al comer el fruto prohibido, una manzana.

A partir de esta creencia religiosa, se comenzó a poner el árbol de Navidad el 8 de diciembre con elementos decorativos que hacen referencia al catolicismo, por ejemplo:



Los focos de colores representan la luz de Cristo.

La “estrella de Belén” en la punta del arbolito como aquella que marcó el camino a los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús.

¿Cuál es el significado de los elementos de árbol de Navidad?|Pixabay

¿Cuándo se pone y se quita el árbol de Navidad?

Una vez que terminan las celebraciones de las fiestas decembrinas, las tradiciones indican que el árbol de Navidad debe retirarse a partir del 6 de enero, después del Día de los Reyes Magos, porque ese día se conmemora la adoración que le mostraron al Niño Jesús al entregarle como obsequios oro, incienso y mirra.

Además, en los hogares mexicanos se acostumbra dejar regalos a los niños, quienes en la mañana del 6 de enero los encuentran debajo de este elemento decorativo, por eso el pino, natural o artificial, se mantiene hasta esa fecha.

¿Cuál es el significado del árbol de Navidad?

Una de las historias en torno al significado del árbol de Navidad dice que los celtas celebraban el nacimiento de Frey, Dios del Sol y la fertilidad, el 8 de diciembre, adornando un árbol de hojas perennes.

Aunque los celtas fueron evangelizados por los cristianos y el árbol perenne se cambió por un pino para simbolizar el nacimiento de Jesús, los pueblos que habitaban el Occidente de Europa, en la Antigüedad, decoraban con manzanas, que representaban el pecado original, con el paso de los años estos frutos se cambiaron por esferas.

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La religión católica indica que el árbol de Navidad representa al Paraíso, en donde Adán y Eva cometieron el pecado de comer el fruto prohibido. Además, también simboliza la llegada de Jesús a la Tierra para conseguir la reconciliación.

Cabe destacar que muchas familias prefieren esperar hasta el inicio de las posadas, que también coinciden con el comienzo de la segunda parte del Adviento.