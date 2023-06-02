Nayib Bukele cumple cuatro años en la presidencia de El Salvador

Este 01 de junio Nayib Bukele cumple cuatro años de mandato frente a El Salvador. Se espera que durante el discurso de la nación Nayib Bukele resalte sus logros, sobre todo en materia de seguridad por la reducción en la cifra de homicidios. Sin embargo, Nayib Bukele está siendo sometido a a un intenso escrutinio a nivel nacional e internacional por las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país durante la guerra contra las pandillas.

El mandatario sigue siendo visto de reojo por la comunidad internacional que lo ha tachado de autoritario. Sin embargo, en El Salvador, la popularidad de Nayib Bukele se compensa con el alto apoyo que reflejan las encuestas de opinión pública.

Nayib Bukele entró al poder Ejecutivo en junio de 2019. En 2021, la victoria de su partido Nuevas Ideas le permitió tener una cómoda mayoría en el Congreso, con la que fueron destituidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.

El líder de El Salvador ha logrado hacer realidad sus proyectos de gobierno, unos con notable éxito como es el control de los territorios antes dominados por pandillas, y otros con fracasos, como fue la adopción del Bitcoin en un país que aún se rehusa a adoptarlo.

“Los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes”. Nayib Bukele/Presidente de El Salvador.

Nayib Bukele a quien sol ole queda un año de mandato ya dijo que buscará la reeleción en 2024 anunció que buscará la reelección a pesar de que lo prohibe la constituicion y de que cuando era aspirante a la presidencia decia que los gobiernos elegidos democraticamente se convertian en dictaduras promoviendo reelecciones ilegítimas.

La decisión de Nayib Bukele, de continuar al frente del gobierno, ha hecho que algunas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos piensen en presentar una candidatura única que busque hacerle frente a la influencia del mandatario en las elecciones. Sin embargo, aún no hay un consenso.

Que sepan todas las ONGs de “derechos humanos”, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás.



No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa “comunidad… https://t.co/qtBIzNdyXu — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2023

Polémica cárcel creada por Nayib Bukele

La medida más popular adoptada por el gobierno ha sido la aprobación de un régimen de excepción que ha logrado desarticular a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18, y bajar de esa forma la tasa homicida a 7.8 por cada 100 mil habitantes en 2022. Desde que Nayib Bukele impuso el régimen de excepción, más de 67 mil supuestos delincuentes han sido arrestados, de los cuales más de 5 mil han sido liberados ante la falta de pruebas que demuestren los vínculos con las bandas.

Para albergar a tantos delincuentes, Nayib Bukele abrió una megacárcel en febrero y con capacidad para albergar hasta 40 mil internos de alta peligrosidad, la gran mayoría pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Entre las nuevas medidas dentro de algunos penales de El Salvador, está que los internos tengan que trabajar para comprar comida, ropa y productos de higiene.

Pero el precio por la anhelada seguridad en El Salvador ha sido, en el último año, al menos 3 mil 491 personas vulneradas en sus derechos. según un informe de la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en San Salvador al menos 153 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron bajo la custodia del Estado. Ninguno había sido declarado culpable del delito que se les atribuía cuando las detuvieron.