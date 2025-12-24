“No sé si el cáncer sigue igual”: Paciente con cáncer de mama cumple más de un año esperando por una cirugía en hospital del ISSSTE CDMX

¡Vive un calvario! Hace un año y tres meses, una mujer, que pidió mantenerse en el anonimato, fue diagnosticada con cáncer de mama en el Hospital General Dario Fernández Fierro del ISSTE Edomex, desde ese entonces a la espera de una operación que no ha llegado.

Hoy, la vida de esta mujer depende de un sistema de salud que no tiene para cuándo resolver la situación de la falta de medicamentos, especialistas, insumos y medicamentos.

“El día que me iban a internar me dicen que no, que no me van a poder hacer la cirugía porque el patólogo está de vacaciones y me programan 20 días después”, contó durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Entre vacaciones y falta de insumos: El círculo viciosos que impide la cirugía de una paciente en el ISSSTE

Después de que se cumpliera el plazo, la historia volvió a repetirse; sin embargo, la excusa fue la falta de insumos, por lo que la cirugía volvió a ser cancelada. Y lo peor, es que en esta ocasión, ya no le dieron una nueva fecha.

“Pregunto yo que entonces cuando me van a programar y me dicen que me van a hablar por teléfono porque el oncólogo va a salir de vacaciones”, explicó la paciente.

Sin embargo, pasaron los meses, llegó octubre y la fecha seguía sin llegar. La mujer tuvo que hacerse otra vez los estudios preoperatorios porque solo tenían vigencia de tres meses.

Su próxima cita es en enero, y si en esa fecha no la operan, la vigencia de los estudios volverá a expirar, por lo que tendrá que hacerlos nuevamente por tercera vez.

Sin cirugía, sin medicinas y sin respuestas: ISSSTE guarda silencio ante el caso

Y eso no es todo, la paciente también ha sido víctima del desabasto de medicamentos en México, pues asegura que NO le dan las medicinas que necesita para atender su hipertensión, lo único que le dicen es que regrese después.

Fuerza Informativa Azteca consultó con las autoridades del ISSTE, pero no recibieron una explicación sobre los hechos.

“Si llega un momento en que pues desespera porque, yo no sé si ese cáncer sigue igual, si ya se esparció, no sé”, compartió la mujer.