Notas
-
La ingeniera que desafía al cáncer cervicouterino: Irari Jiménez desarrolla una IA con 95% de exactitud para detectar anomalías celulares a tiempo
Irari Jiménez, estudiante del CIC del IPN, diseñó un sistema de IA que analiza imágenes citológicas con alta precisión para acelerar diagnósticos.
-
Calidad del aire y cáncer: Revelan archivos secretos de la alcaldía de Nueva York sobre atentados del 11 de septiembre; esto es lo que dicen
Nueva York publica 170 mil páginas sobre el 11 de septiembre de 2001. Los documentos revelan lo que las autoridades sabían sobre la calidad del aire y el cáncer
-
El doloroso secreto de la reina del country, Dolly Parton: La grave enfermedad con la que batalló antes de morir a los 80 años
Dolly Parton falleció a los 80 años de edad el 25 de agosto y batalló con una grave enfermedad durante sus últimos días de vida, ¿cuál era?
-
Nueva vacuna contra el cáncer de piel: Es la misma tecnología usada en el Covid-19 y el tratamiento es personalizado
Los laboratorios Merck y Moderna anunciaron resultados favorables en la última etapa de los ensayos clínicos de una vacuna contra el cáncer de piel
-
"Que no se tenga miedo a hablar de la muerte": Tanatóloga con cáncer promueve amparo para acceder a la eutanasia en México
Conoce los detalles del amparo en México que busca abrir el debate sobre la eutanasia, los retos legales y la postura de la Suprema Corte ante la muerte digna.
-
Así es el colangiocarcinoma, el extraño cáncer que apagó la vida de la tiktoker Sydney Towle
Tras la triste partida de la influencer Sydney Towle a los 26 años, el Instituto Nacional del Cáncer explica qué es colangiocarcinoma y sus síntomas.