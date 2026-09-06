¿Todo queda en familia? Señalan red de familiares en gobierno de Villa del Carbón

La administración de Villa del Carbón, Estado de México, está bajo cuestionamientos por la presunta concentración de cargos públicos entre familiares y personas vinculadas entre sí.

De acuerdo con los señalamientos difundidos, la presidenta municipal, Ofelia Antonio Sandoval, comparte la administración con su esposo, José Rueda González, quien ocupa la sindicatura. También se menciona a su hijo, José Daniel Rueda Antonio, como presidente honorífico del DIF municipal, y a una prima de la alcaldesa en la Dirección de Atención a la Juventud.

Los cargos públicos, ¿todo queda en familia?

El señalamiento alcanza a otras áreas del ayuntamiento. Se mencionan familiares del síndico en puestos como Recursos Materiales, Desarrollo Forestal y Agua Potable, además de vínculos familiares entre funcionarios del DIF, Deporte y Servicios Públicos.

También aparece la familia Juárez, con hermanos y primos ocupando distintos cargos, entre ellos la Secretaría del Ayuntamiento, Obras Públicas, Normatividad y una regiduría.

Pero el caso va más allá de los apellidos: un testimonio anónimo incluido en el material acusa que trabajadores municipales serían obligados a entregar en efectivo parte de un aumento salarial. Esta acusación no está acreditada en la información proporcionada.

Además, se señala como familiar de la presidenta municipal a Reginaldo Sandoval Flores, diputado federal y dirigente del PT en el Estado de México.

Los señalamientos ponen bajo la lupa a la administración de Villa del Carbón y abren una pregunta incómoda: ¿los cargos se están asignando por capacidad y experiencia o los vínculos familiares tienen demasiado peso?