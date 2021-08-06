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Nevadas atípicas pintan de blanco a Bolivia y Perú

Las nevadas provocaron la suspensión de actividades en algunas regiones de Bolivia y Perú; se prevé que continúen el resto de la semana.

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|Crédito: Daniel Miranda/Twitter @ROBERTO71133905

Escrito por: Azteca Noticias

En varias regiones de Perú y Bolivia se registraron nevadas atípicas que dejaron cubiertas de nieve carreteras y obligó en algunas zonas a cancelar actividades.

En Bolivia, por ejemplo, las nevadas afectaron los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, en donde las temperaturas alcanzaron los cero grados centígrados, por lo que organizadores de una liga de futbol suspendieron un encuentro debido a las condiciones del pasto.

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Habitantes de las regiones altas de Oruro aprovecharon las nevadas y salieron a las calles para formar muñecos de nuevo y lanzar bolas de nieve, que alcanzó un nivel de hasta 15 centímetros.

Debido a las nevadas, autoridades de Bolivia exhortaron a los conductores manejar con precaución para evitar accidentes por la nieve.

Nevadas paralizan carreteras de Perú

En Perú el panorama no es distinto, ya que las carreteras se pintaron de blanco y algunos conductores quedaron varados en medio de los trayectos debido a la nieve en el camino.

Como pueden ver, está grave, está muy agresivo el clima y como puede ver estamos parados, estamos patinando en los carros.

De acuerdo con autoridades de Perú, las nevadas dejaron daños en el ganado en comunidades del distrito Chojata, provincia General Sánchez Cerro.

El pronóstico meteorológico señala que las nevadas continuarán durante el resto de la semana tanto en Perú como en Bolivia, por lo que se exhortó a la población a tomar precauciones, ya que se esperan que haya de -1 a -2 grados centígrados en las zonas altas, mientras que en los valles se espera de 7 a 8 grados, con una máxima de 15 a 17 grados.

En Brasil también se registraron nevadas atípicas durante los primeros días de agosto, que afectó a 43 ciudades de estados como Río Grande del Sur y Santa Catarina. Se espera que las nevadas se presenten en Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Minas Gerais y Goiás.

Registros históricos de Brasil indican que la última nevada que cayó en ese país fue en 1957 en donde la nieve alcanzó 1.3 metros de altura en el estado de Santa Catarina.

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