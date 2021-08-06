Nevadas atípicas pintan de blanco a Bolivia y Perú

En varias regiones de Perú y Bolivia se registraron nevadas atípicas que dejaron cubiertas de nieve carreteras y obligó en algunas zonas a cancelar actividades.

En Bolivia, por ejemplo, las nevadas afectaron los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, en donde las temperaturas alcanzaron los cero grados centígrados, por lo que organizadores de una liga de futbol suspendieron un encuentro debido a las condiciones del pasto.

#SabíasQue | Una intensa nevada sorprendió a varias comunidades de Bolivia, la población que se vio obligada a suspender varias actividades externó su preocupación por la afectación en los cultivos en el área rural. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUK3VyA pic.twitter.com/2BNhVXQEsZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2021

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Habitantes de las regiones altas de Oruro aprovecharon las nevadas y salieron a las calles para formar muñecos de nuevo y lanzar bolas de nieve, que alcanzó un nivel de hasta 15 centímetros.

Debido a las nevadas, autoridades de Bolivia exhortaron a los conductores manejar con precaución para evitar accidentes por la nieve.

Aunque para ser honesto ver muñecos de nieve con guantes rojos, gorro rojo, y bufanda, no es nada común jajaja pic.twitter.com/UWAQ6b4ug9 — ROBERTO GONZALEZ (@ROBERTO71133905) August 5, 2021

Nevadas paralizan carreteras de Perú

En Perú el panorama no es distinto, ya que las carreteras se pintaron de blanco y algunos conductores quedaron varados en medio de los trayectos debido a la nieve en el camino.

Como pueden ver, está grave, está muy agresivo el clima y como puede ver estamos parados, estamos patinando en los carros.

#COENInforma

El 3/8 se registraron #Nevadas generando daños a la ganadería en comunidades del distrito Chojata, provincia General Sánchez Cerro (Moquegua). Municipalidad distrital realiza la #EDAN. #COEN monitorea. | @indeciperu pic.twitter.com/B8d8iBCPRF — COEN - INDECI (@COENPeru) August 5, 2021

De acuerdo con autoridades de Perú, las nevadas dejaron daños en el ganado en comunidades del distrito Chojata, provincia General Sánchez Cerro.

El pronóstico meteorológico señala que las nevadas continuarán durante el resto de la semana tanto en Perú como en Bolivia, por lo que se exhortó a la población a tomar precauciones, ya que se esperan que haya de -1 a -2 grados centígrados en las zonas altas, mientras que en los valles se espera de 7 a 8 grados, con una máxima de 15 a 17 grados.

🇵🇪🇧🇴 Bolivia y Perú registran inusuales nevadas pic.twitter.com/JE0AZEV20r — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 5, 2021

En Brasil también se registraron nevadas atípicas durante los primeros días de agosto, que afectó a 43 ciudades de estados como Río Grande del Sur y Santa Catarina. Se espera que las nevadas se presenten en Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Minas Gerais y Goiás.

Mis amigos de Gramado, Rio Grande do Sul. Brasil me envían este video, de hoy 28 de julio, sobre la nevada en esa ciudad serrana. pic.twitter.com/tfsKd29gWD — Alexis TEJEDOR-DE-LEÓN 🇵🇦 (@DrAlexisTejedor) July 29, 2021

Registros históricos de Brasil indican que la última nevada que cayó en ese país fue en 1957 en donde la nieve alcanzó 1.3 metros de altura en el estado de Santa Catarina.

#⃣ #Mundo | Gran nevada en Río Grande do Sul, Brasil. pic.twitter.com/kcxMiG9zQJ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 29, 2021

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