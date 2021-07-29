Chankillo, en Perú, se convierte en Patrimonio Mundial de la Unesco

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró Patrimonio Mundial al Complejo Arqueoastronómico Chankillo, ubicado en Perú.

A través de un comunicado , el Ministerio de Cultura de Perú informó que el Comité del Patrimonio Mundial tomó la decisión de incorporar a Chankillo a lista de la Unesco este martes 27 de julio, como reconocimiento por ser un ejemplo único en el mundo antiguo de un observatorio solar y calendario monumental de horizonte solar.

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Chankillo fue incorporado al listado de la Unesco luego de un proceso de evaluación que se inició con el expediente de candidatura, que fue remitido oficialmente al Centro del Patrimonio Mundial a inicios del 2019 por el Ministerio de Cultura de Perú.

La inscripción del Complejo Arqueastronómico de Chankillo como Patrimonio Mundial contribuye a fortalecer nuestra identidad nacional y ratifica nuestro compromiso con la protección y gestión sostenible de nuestro patrimonio cultural y natural, señaló el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, determinó que Chankillo pudo ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial porque es una obra de arte creada por el humano y es un ejemplo de un tipo de construcción, o de un conjunto arquitectónico o tecnológico significativo de la historia humana.

Chankillo, una edificación en medio del desierto en Perú

En un comunicado , la Unesco explicó que el sitio arqueoastronómico de Chankillo (500-200 a.C.) se ubica al norte de la costa central del Perú, en el Valle de Casma. Posee un conjunto de construcciones en medio de un paisaje desértico, así como una serie de características naturales que funcionan como un calendario solar perfecto.

Para que el calendario solar de Chankillo funcione, utiliza marcadores que permiten observar el desplazamiento del sol a lo largo del horizonte durante todo el año.

📢 #Chankillo | ¡El observatorio solar más antiguo de América declarado Patrimonio Mundial! 🤩. Conoce más sobre el Complejo Arqueoastronómico Chankillo, ubicado en Casma, región Áncash📍. pic.twitter.com/FyXhkhfs61 — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) July 27, 2021

Chankillo está compuesto por el Templo Fortificado, el Observatorio y el Espacio Público Ceremonial, las Trece Torres y el Cerro Mucho Malo, centros culturales y naturales que se ubican en la zona.

El templo estaba dedicado probablemente al culto del sol y la presencia de un lugar de observación a cada lado del alineamiento norte-sur de las torres permitía determinar los puntos de orto y ocaso del sol en el horizonte a lo largo de todo el año, agregó la Unesco.

Felicitamos a #Chankillo por haber sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por @UNESCO. Nos enorgullece haber colaborado con la conservación de este observatorio astronómico con el #FondodelEmbajador 2016 a través de @WorldMonuments y el apoyo del @MinCulturaPe. pic.twitter.com/nNPn03l7qN — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) July 27, 2021