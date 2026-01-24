Nevadas y lluvias extremas dejan 61 muertos y 110 heridos en Afganistán

Fuertes nevadas y lluvias intensas que han azotado a Afganistán en los últimos tres días han provocado la muerte de al menos 61 personas y más de 110 heridos, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA) de ese país.

Las precipitaciones han afectado al menos 15 de las 34 provincias, destruyendo o dañando 458 viviendas total o parcialmente y dejando a cientos de familias sin hogar, mientras equipos de emergencia luchan por acceder a aldeas aisladas por el clima severo.

Las autoridades advirtieron que estas cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que se completen las evaluaciones en zonas de difícil acceso, además de elevar los riesgos para desplazados que ya enfrentaban condiciones vulnerables por conflictos y terremotos previos.

Impacto humano y destrucción material

El vocero de ANDMA destacó que las muertes y lesiones ocurrieron entre miércoles y viernes, principalmente en provincias centrales y del norte del país, donde el acceso está bloqueado por el mal clima.

Además de las víctimas humanas, cientos de animales murieron y la infraestructura quedó seriamente dañada, complicando las labores de ayuda. Autoridades pidieron a la población evitar viajes innecesarios debido a carreteras bloqueadas y rutas peligrosas por nieve o deslizamientos.

Salang y otras rutas claves cerradas

Una de las principales arterias de transporte del país, el Salang Tunnel, que conecta la capital con el norte, permaneció cerrada por acumulación de nieve durante varios días, lo que agravó la emergencia logística para movilizar ayuda.

Los bloqueos en carreteras y pasos de montaña han dejado a familias atrapadas y han impedido a equipos de rescate llegar a regiones aisladas, incluso cuando zonas altas reportan temperaturas bajo cero.

Afganistán, un país golpeado por eventos climáticos extremos

Afganistán es altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, en parte debido a décadas de conflicto, infraestructura débil, deforestación y efectos del cambio climático, lo que agrava el impacto de tormentas y lluvias intensas.

Organizaciones internacionales como Naciones Unidas , la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y UNICEF han señalado que el país podría enfrentar una de las crisis más graves del mundo, con millones de personas que necesitan asistencia humanitaria urgente en 2026, incluidos cientos de miles de niños en riesgo por el frío extremo y las condiciones de vida precarias.