El Cártel del Diablo puso en alerta máxima a Honduras este miércoles 18 de noviembre de 2026 tras cuatro masacres en el municipio de Yoro que dejaron 12 muertos, entre hombres, mujeres y niños. Los ataques ocurrieron en tres escenas de la aldea Vallecillo, con nueve fallecidos, y una en Pacayales, con tres víctimas; preliminarmente, entre los cuerpos figuran la regidora Yolanda Olvera y familiares suyos.

La cúpula policial se reunió de emergencia ante esta embestida, que apunta a una reacción criminal luego de que el Congreso Nacional declaró “grupos terroristas” a maras y pandillas. Tras la matanza, una página ligada al grupo difundió videos que advierten: “Esto les pasa por sapos”.

Mensajes de amenaza a comerciantes

Un supuesto líder del Cártel del Diablo filtró en redes un audio donde amenaza de muerte a comerciantes y vecinos de Sulaco, Victoria y Yorito, en Yoro, y Marale, en Francisco Morazán. El sujeto afirma tener ubicados los negocios que ayudan a policías: “A todas esas personas que les vendan un fresco a los policías... los voy a matar”. Además de prohibir que les vendan “ni una bolsa de agua”, reta a la autoridad: “El día que topen conmigo hay que volar plomo”.

🚨 Un segundo video atribuido a presuntos integrantes del Cártel del Diabl* salió a la luz tras los cuatro ataqu*s registrados en Yorito, Yoro.



En la grabación se escucha el mensaje «No acatan las leyes», acompañado de advertencias dirigidas a comerciantes señalados de… pic.twitter.com/31wlt3I09Y — Once Noticias (@11_Noticias) November 18, 2026

Capturan a familia de “El Diablo” y advierten fuerza letal

Las amenazas coinciden con la captura del domingo 15 de noviembre en Chilindrones, Sulaco, de Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18, madre y hermana del cabecilla prófugo Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”. Según el director policial Rigoberto Oseguera Mass, ambas movían drogas, armas, municiones y comida, y enfrentan cargos en San Pedro Sula por asociación terrorista.

El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, aclaró que no confirman al autor del audio, pero reveló que investigaban a las detenidas desde hace cinco años como piezas esenciales. Martínez recalcó que la Policía tiene su propio abasto y advirtió fuerza letal contra quienes enfrenten al Estado.

🟡| En la grabación, el hombre también advierte que tomaría represalias contra quienes proporcionen información a las autoridades y sus familiares.



La difusión del mensaje coincide con los operativos contra esta estructura y la captura de Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela… pic.twitter.com/wrzg78tEoT — Once Noticias (@11_Noticias) November 16, 2026

Con información de Once Noticias Honduras