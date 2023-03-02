Sin libertad de expresión: así celebra Nicaragua el Día del Periodista

Este 1° de marzo se conmemoró en Nicaragua el Día Nacional del Periodista en medio de denuncias de la prensa independiente por censura debido a la confiscación de más de 50 medios de comunicación y el exilio de más de 100 reporteros.

En los últimos 4 años, 34% de los periodistas nicaragüenses abandonaron la profesión, según revela un reciente estudio de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.

"Lo que los llevó a abandonar el oficio ha tenido que ver con toda la presión política, con toda esta violencia institucionalizada que se ha mantenido sostenida a raíz del año 2018", dice Martha Irene Sánchez, directiva de Periodistas Independientes de Nicaragua.

Para 94% de los 116 periodistas consultados en esta investigación, en Nicaragua, el Estado ejerce la censura, debido a que más de 50 medios de comunicación han sido clausurados desde hace 4 años. Y los pocos medios independientes que quedan operando han elegido la autocensura.

En #Nicaragua, el periodista @Mmendoza1970 fue encarcelado durante casi 2 años por pensar diferente. Hoy su testimonio es clave para entender que en las cárceles no debe de haber ni una sola persona presas política, y en Nicaragua aún hay 37.#SeHumano #MisionLibertad pic.twitter.com/PFRsCnpmlQ — SeHumanoNicaragua (@SeHumanoNic) March 1, 2023

"Los periodistas y los directores de medios están prefiriendo abordar otras temáticas que no tengan nada que ver con temas sociales, ni políticos e incluso, ni temas económicos", asegura José Cardoza, quien también es parte de Periodistas Independientes de Nicaragua.

Este 1° de marzo que se conmemora el Día Nacional del Periodista, reporteros de Nicaragua denuncian que la profesión atraviesa el peor momento de su historia moderna, pues además del cierre masivo de medios, más de 100 comunicadores se exiliaron en los últimos 4 años.

"El gobierno de presidente Ortega lo que quiere es censurar, lo que quiere es imponer el miedo", dice Noel Miranda, periodista de Artículo 66. David Quintana, periodista del Boletín Ecológico, asegura que el régimen de "Ortega siempre tiene planes de seguir atormentando o persiguiendo a los que le incomodan".

El gobierno de Nicaragua niega esta realidad y describe a los periodistas como mercenarios de la información. En paralelo a las denuncias de la prensa independiente, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, conmemoró este día junto a periodistas oficialistas